TikTok permet aux créateurs de marquer les contenus générés par l'intelligence artificielle. Et bientôt, un algorithme maison identifiera automatiquement ces contenus.

TikTok déploie un nouvel outil qui permet aux utilisateurs de marquer les publications qui ont été créées ou améliorées avec l’intelligence artificielle. Cette nouveauté arrive après l’introduction par le géant de plusieurs filtres qui utilisent l’IA et un générateur d’images pour aider à créer des arrière-plans uniques. Ces filtres sont renommés pour rendre clair aux utilisateurs qu’ils ont utilisé l’IA générative. Ces filtres seront estampillés “IA” dans leur nom.

TikTok permet aux créateurs de marquer les contenus générés par l’intelligence artificielle

Ces nouveaux labels ne sont pas réservés aux filtres approuvés par TikTok. Vous pouvez ajouter cette mention sur n’importe lequel de vos contenus qui a été totalement généré ou édité de manière significative par une intelligence artificielle, peu importe d’où provient le contenu en question.

Ces nouveaux outils d’identification de TikTok ne sont pas exactement optionnels. Selon les dernières conditions d’utilisation en date fournies par l’entreprise, tout contenu généré par IA qui contient “des images, de l’audio ou des vidéos réalistes doit être identifié comme tel pour “aider les spectateurs à contextualiser” la situation et “éviter une éventuelle propagation de contenu trompeur”. Ceci étant dit, vous pouvez utiliser d’autres moyens, comme les stickers ou les sous-légendes, pour indiquer que l’IA a été utilisée et rester ainsi dans les règles.

Et bientôt, un algorithme maison identifiera automatiquement ces contenus

Lorsque vous demandez aux utilisateurs de gérer l’identification de leur contenu, il est évident que des erreurs surviendront. Pour ce faire, TikTok développe en parallèle son propre algorithme qui viendra marquer les publications générées par l’IA de manière automatique, mais le géant n’a pas encore communiqué sur une éventuelle date de déploiement de cet outil.

Ces deux solutions ont été développées avec les conseils de sécurité de l’entreprise et l’aide de l’industrie et d’autres experts en la matière.

Par ailleurs, la plateforme s’est engagée à respecter les Responsible Practices for Synthetic Media de Partnership on AI, une liste de recommandations pour améliorer la transparence autour de l’intelligence artificielle. TikTok va aussi collaborer avec l’organisation à but non lucratif Digital Moment pour organiser des tables rondes et discuter de l’avancée de l’IA avec “les communautés les plus jeunes”.