Les régulateurs européens infligent à TikTok une amende de 345 millions d'euros pour ne pas avoir protégé comme il se doit les plus jeunes utilisateurs.

Les autorités européennes ont estimé que TikTok avait enfreint les règles du Règlement général sur la protection des données (RGPD) en ce qui concerne le traitement des données personnelles des jeunes utilisateurs. En même temps que cette décision, le régulateur révélait lui avoir infligé une amende de 345 millions d’euros. En tant que régulateur du pays dans lequel TikTok a son siège européen et son premier datacenter européen, l’Irish Data Protection Commission avait mené son enquête pour savoir si TikTok avait bien rempli ses obligations de protection de la confidentialité des utilisateurs âgés de 13 à 17 ans entre le 31 juillet et le 31 décembre 2020.

Le régulateur déclarait avoir conclu que TikTok plaçait les profils des utilisateurs de cette tranche d’âge en public par défaut. Cela signifie que leurs informations étaient facilement accessibles, d’autant plus que les vidéos qu’ils publiaient étaient, elles aussi, publiques par défaut et que tout le monde pouvait commenter. De plus, TikTok n’avait pas alors fait de Duet et Stitch des fonctionnalités optionnelles à activer manuellement. De fait, tout le monde pouvait utiliser des extraits de leurs vidéos pour en créer de nouvelles.

Par ailleurs, le régulateur a découvert que TikTok permettait aux comptes des jeunes utilisateurs d’être appairés avec des utilisateurs adultes, sans vérifier que cette personne est un parent ou un responsable légal. La plateforme a même permis qu’un utilisateur adulte active la messagerie directe pour eux deux, alors que la fonctionnalité ne devrait pas être disponible pour les utilisateurs qui n’ont pas l’âge.

Au Royaume-Uni, l’Information Commissioner’s Office (ICO) avait infligé une amende de 14,74 millions d’euros il y a quelques mois pour n’avoir pas utilisé les données des enfants comme il se devait. Pour être plus précis, le régulateur britannique a découvert que le service avait permis à 1,4 million d’enfants britanniques de s’inscrire alors que ceux-ci avaient moins de 13 ans. L’Irish Data Protection Commission n’a pas statué sur le fait que TikTok a enfreint les règles du RGPD ou non en permettant aux enfants de moins de 13 ans de s’inscrire. Ceci étant dit, elle a conclu que TikTok enfreignait le RGPD pour ne pas avoir implémenté de mesures adéquates en permettant à quiconque, quel que soit son âge, dont des enfants de 12 ans et moins, de visionner du contenu sur sa plateforme.