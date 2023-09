TikTok va intégrer ses fonctionnalités shopping dans toute son app. Le géant pourra-t-il faire décoller le live shopping ?

Les influenceurs utilisent TikTok pour leurs partenariats avec des marques et promouvoir des produits depuis des années, mais aujourd’hui, l’entreprise pousse pour une expérience de shopping à proprement parler. TikTok lance en effet son service de e-commerce aux États-Unis pour tenter de capitaliser sur la popularité de l’app et transformer les spectateurs en acheteurs. Dans un post de blog, elle annonce son TikTok Shop, qui inclut tout un tas de fonctionnalités pour les utilisateurs, les créateurs de contenu et les entreprises.

Le TikTok Shop propose notamment un “Shop Tab” pour les entreprises, permettant d’afficher leurs produits, des vidéos affiliées placées dans les fils des utilisateurs permettant aux créateurs de toucher des commissions et des publicités shopping pour les entreprises. TikTok lance aussi sa propre division logistique baptisée “Fulfilled by TikTok”, pour faciliter le stockage et l’expédition des marchands enregistrés.

Dans une interview donnée à The New York Times, Nico Le Bourgeois, de TikTok, explique que TikTok Shop compte déjà plus de 200 000 vendeurs enregistrés, avec plus de 100 000 créateurs qui ont déjà accès aux boutons de shopping dans les livestreams. Nico Le Bourgeois a aussi évoqué les projets de l’entreprise pour faire bouger toute cette industrie.

“Nous avons un plan très agressif pour secouer l’industrie et nous assurer que les gens comprennent que TikTok est aussi une plateforme pour le shopping”, expliquait-il. “Nous serons très présents pour le Black Friday et le Cyber Monday via une combinaison de trafic, de frais de livraison gratuits et d’offres promotionnelles.”

Le géant pourra-t-il faire décoller le live shopping ?

TikTok Shop est basé sur la fonctionnalité similaire et très populaire de son app sœur, Douyin, disponible en Asie. S’il ne fait aucun doute que des hashtags comme #TikTokMadeMeBuyIt sont très populaires sur TikTok, le live shopping peine encore à véritablement trouver son public dans l’Occident. TikTok n’est pas la première app de media sociaux à tenter de pivoter ainsi vers le e-commerce. Meta s’y essaie depuis des années avec Facebook et Instagram. Pinterest a aussi navigué dans les eaux du e-commerce en offrant à ses utilisateurs des méthodes simples et rapides pour acheter ce qu’ils voient. Cependant, ces efforts n’ont pas encore vraiment payé.

À l’heure actuelle, le Shop Tab est disponible chez 40 % des utilisateurs de TikTok. Le déploiement de cette fonctionnalité se fait de manière progressive, il sera accessible à tous les utilisateurs au début du mois d’octobre.