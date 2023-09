TikTok voudrait ajouter des fonctionnalités sociales pour mieux concurrencer Meta. Une décision tout à fait logique alors que les concurrents intègrent son propre coeur de métier.

TikTok semble prêt à faire progresser sa plateforme et l’amener davantage vers un réseau social en bonne et due forme. Comme découvert par Axios, l’entreprise a publié des offres d’emploi pour mettre en place des fonctionnalités autour du réseau social et de la messagerie directe. Une offre pour un “Product manager – TikTok social” indique que l’entreprise veut bâtir “des connexions sociales significatives entre les utilisateurs.”

Ces offres d’emploi seraient directement liées aux volontés, au sein de l’entreprise, de conserver et augmenter l’engagement des utilisateurs. “Chez TikTok, il y a des craintes que les utilisateurs partagent des vidéos TikTok à l’extérieur sur d’autres media sociaux et apps de messagerie lorsqu’ils souhaitent en discuter avec leurs amis”, rapportent Axios, citant des sources internes. Les offres d’emploi pour des ingénieurs mobiles indiquent que les candidats s’attacheront à “concevoir une plateforme sûre et adaptable qui permet aux utilisateurs de se retrouver et d’interagir avec leurs amis dans la vraie vie sans effort sur TikTok et les encourager à partager leurs tranches de vie les uns avec les autres et à rester connectés où qu’ils soient.”

Étendre les fonctionnalités de messagerie de TikTok semble aujourd’hui être de première importance. Une offre d’emploi pour un responsable tech backend admet que les capacités de messagerie de la société ne sont qu’à leurs “débuts”, selon Axios. La personne embauchée devra “explorer et implémenter des solutions sociales diverses”, en faisant notamment référence à la création d’une messagerie qui soit une “solution sociale distinctive pour TikTok”.

Une décision tout à fait logique alors que les concurrents intègrent son propre coeur de métier

TikTok a gagné sa popularité avec les vidéos virales – et des fonctionnalités sociales limitées aux interactions périphériques comme les likes, les commentaires et les republications. Alors que les plateformes concurrentes comme Instagram intègrent davantage de fonctionnalités similaires à TikTok, il est logique que le géant chinois fasse de même en étoffant ses fonctions sociales. Cependant, la vidéo reste le cœur de l’identité de la plateforme lorsque cette dernière teste des nouveautés. Un porte-parole déclarait notamment à Axios : “Être un canal de divertissement a toujours été et reste le cœur du business model de TikTok même alors que nous expérimentons de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l’expérience utilisateur.”