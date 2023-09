Threads permet désormais de citer des posts sur le web. Les fonctionnalités se multiplient à vitesse V sur le service.

On l’a déjà maintes fois répété, mais en précipitant la sortie de Threads, les équipes de Meta ont pris la décision de lancer un produit amputé de certaines fonctionnalités aujourd’hui très basiques pour ce genre de service. Les ingénieurs sont donc aujourd’hui de travailler d’arrache-pied pour ajouter ces manques au plus vite. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le géant américain est sur un rythme de déploiement plutôt élevé. Nouvel exemple aujourd’hui.

Threads permet désormais de citer des posts sur le web

Il manquait à Threads quelques fonctionnalités lorsque la version web du service est arrivée an août. Parmi celles-ci, la possibilité de citer des posts d’autres utilisateurs, ce qui serait l’équivalent d’un retweet à l’époque d’avant X. Aujourd’hui, le responsable en chef d’Instagram, et Threads, Adam Mosseri, a annoncé que Meta avait déployé cette fonctionnalité permettant de citer des posts sur desktop. Il suffit pour ce faire de cliquer sur l’icône repost désormais bien familière en bas d’un post et de choisir l’option “Citer”. Cela permet de republier le message de quelqu’un tout en ajoutant, éventuellement, un commentaire de son choix.

Par ailleurs, Adam Mosseri a annoncé que les utilisateurs peuvent désormais suivre les réponses d’une discussion particulière sur mobile en activant les notifications pour 24 heures. Pour cela, il suffit de tapoter sur l’icône en forme de cloche dans le coin supérieur droit d’un post.

Les fonctionnalités se multiplient à vitesse V sur le service

Meta avait publié Threads avec plusieurs fonctionnalités majeures manquantes, à une période, très opportune, où les utilisateurs de X commençaient à être frustrés que l’entreprise d’Elon Musk rendent le service de moins en moins intéressant pour les utilisateurs gratuits. Deux petites semaines seulement après ce lancement, Meta ajoutait la possibilité d’effectuer des recherches par mots-clef pour trouver du contenu précis. Cette dernière mise à jour en date montre que Meta travaille à ajouter les fonctionnalités que les utilisateurs veulent, une condition sine qua non si la firme de Menlo Park veut préserver l’engagement de ses utilisateurs et en convaincre de nouveaux de rejoindre la plateforme.