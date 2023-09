Meta bloque les sujets "potentiellement sensibles" dans la recherche de Threads. Une mesure temporaire, un exemple supplémentaire de la précipitation autour du projet Threads.

La fonctionnalité de recherche de Threads déployée récemment ne fonctionnera pas pour tous les sujets. L’application bloque actuellement les recherches sur certains mots “potentiellement sensibles” comme “vaccin”, “covid” et autres qui ont déjà été liés à de la désinformation sur les plateformes de Meta.

Meta bloque les sujets “potentiellement sensibles” dans la recherche de Threads

Les limitations, qui ont été remarquées par The Washington Post, sont une tentative d’éviter que du contenu controversé ne se propage sur la récente app de Meta. L’entreprise a bloqué plusieurs termes en lien avec le covid et les vaccins ainsi que les grands classiques “gore”, “nude” et “sex”.

La firme de Menlo Park a confirmé qu’elle bloquait certaines recherches, qualifiant cela de mesure temporaire. “La fonctionnalité de recherche ne fournit temporairement pas de résultats pour des mots clef qui pourraient montrer du contenu potentiellement sensible”, déclarait un porte-parole. Adam Mosseri, responsable d’Instagram et qui supervise aussi Threads, tweetait que l’entreprise “essayait d’apprendre de ses erreurs passées et pense qu’il est préférable de prendre de telles précautions avec le déploiement de la recherche.”

L’entreprise a de bonnes raisons de prendre ces précautions. La recherche sur Instagram a souvent été critiquée pour être porteuse de désinformation ou à amener les utilisateurs vers des contenus plus que subversifs et controversés. La recherche de l’app fut particulièrement utilisée durant les premiers jours de la pandémie, faisant la promotion de comptes anti-vax et complotistes dans des résultats sur des recherches comme “vaccin” ou “5g”.

Meta a donc décidé de bloquer toutes les recherches contenant des mots-clef “potentiellement sensibles”, même des posts qui ne contiennent pas de contenu en infraction avec ses règles. Le géant a aussi une approche plus agressive que par le passé.

Bien que Meta ait précédemment limité la fonctionnalité de recherche sur Facebook et Instagram, elle est plus d’une fois intervenue lorsque des termes étaient explicitement liés à du contenu interdit sur ses plateformes, comme avec des hashtags spécifiques en lien avec QAnon. Dans d’autres cas, l’entreprise a travaillé à nettoyer les résultats de recherche pour des sujets comme les vaccins et redirigeait les utilisateurs vers des ressources officielles.

Une mesure temporaire, un exemple supplémentaire de la précipitation autour du projet Threads

Comme The Washington Post le précise, le résultat de ce blocage total sur des termes de recherche liés au covid fait que les utilisateurs ne peuvent pas non plus chercher des informations, des ressources ou des conversations qui respectent les règles de la plateforme.

Les précautions de Meta soulignent aussi à quel point l’entreprise a précipité le développement de Threads. L’app fut lancée seulement cinq mois après qu’un petit groupe d’ingénieurs d’Instagram a commencé à travailler sur le projet. Threads a donc été lancé avec plusieurs fonctionnalités basiques manquant à l’appel. Et bien que Meta ait expliqué que Threads disposait des mêmes politiques de sécurité qu’Instagram, elle n’a pas explicité ses plans quant à la modération du contenu.