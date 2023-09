Threads étoffe enfin sa fonctionnalité de recherche, mais tous les pays (dont la France) n'y ont pas encore droit.

Encore tout jeune sur le marché des applications sociales, Threads, de Meta, a beaucoup de retard à rattraper en termes de fonctionnalités. Se mettre à niveau de la concurrence, ne serait-ce que pour les fonctionnalités basiques de ce genre d’app, prend un certain temps, même quand on s’appelle Meta et qu’on a à sa disposition une énorme équipe d’ingénieurs. L’un des plus gros manques actuels, selon les utilisateurs, concerne la recherche. Aujourd’hui, cette dernière fait un pas en avant.

Threads étoffe enfin sa fonctionnalité de recherche

Threads déploie aujourd’hui officiellement une fonctionnalité de recherche par mot-clef aux États-Unis, en Inde, au Canada, au Mexique et au Royaume-Uni. Ce fut l’une des options les plus demandées par les utilisateurs depuis le lancement de la plateforme en juillet. La recherche par mot-clef est apparue la semaine dernière en Nouvelle-Zélande et en Australie et il semblerait que cette première bêta fut suffisamment convaincante pour que le déploiement puisse être étendu à ces nouveaux pays.

La recherche par mot-clef, hashtag ou même recherche textuelle, plus simplement, est vitale pour créer du lien entre les communautés et pour le suivi en temps réel des événements. Étrangement, Threads est le premier concurrent majeur à Twitter / X à intégrer cette fonctionnalité, ce qui pourrait causer encore davantage de trouble au service d’Elon Musk.

mais tous les pays (dont la France) n’y ont pas encore droit

Un porte-parole de Meta a déclaré à Engadget que la recherche par mot-clef est intégrée dans les apps mobiles, évidemment, mais aussi dans la plus récente application web. Autrement dit, vous pourrez rechercher tout le contenu que vous voulez, peu importe l’appareil utilisé. L’entreprise explique par ailleurs qu’elle travaille à proposer cette fonction de recherche dans d’autres langues et d’autres pays, cela devrait arriver bientôt. Avant cette mise à jour, la recherche ne pouvait être utilisée que pour trouver des comptes Threads actifs.

Meta est plutôt agressif concernant l’ajout de fonctionnalités sur Threads, ce qui est une très bonne chose dans la mesure où le lancement de l’app fut très bon, mais l’engagement a beaucoup diminué depuis lors. Cette mise à jour pourrait convaincre certains utilisateurs de revenir sur le service.