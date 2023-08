La version web de Threads est enfin disponible. Quelles seront les prochaines grosses fonctionnalités à venir ?

La version web tant attendue de Threads est enfin arrivée. Après avoir annoncé que son concurrent Twitter serait accessible sur les navigateurs dans les jours à venir, Meta a enfin initié le déploiement. Le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, a confirmé tout récemment que cette mise à jour est désormais accessible à tout un chacun.

La version web de Threads est enfin disponible

Cela signifie que si vous rêviez de pouvoir profiter de Threads depuis votre navigateur, ce devrait être possible dorénavant. Ou dans les prochaines heures, à tout le moins. Jusqu’à présent, les utilisateurs de la plateforme étaient frustrés de l’absence de version web. S’il était possible de naviguer manuellement sur le profil d’un utilisateur, des actions comme la navigation dans les fils, la publication ou même la connexion sur son compte n’étaient pas possibles via un navigateur web.

L’application avait quelque peu perdu de son intérêt depuis l’énorme engouement de son lancement initial. Pour beaucoup, l’absence de version web était un frein important à l’adoption de ce service. Mark Zuckerberg et Adam Mosseri avaient tous deux promis qu’une version web était dans la liste de leurs priorités pour Threads, et ce dernier déclarait il y a peu que l’équipe travaillait à corriger certains bugs encore existants dans cette expérience.

Quelles seront les prochaines grosses fonctionnalités à venir ?

Maintenant que la version web est enfin disponible, il sera intéressant de voir quelles fonctionnalités “manquantes” Threads va désormais recevoir. Les utilisateurs se plaignent aussi souvent du manque de vraie fonction de recherche – à l’heure actuelle, il n’est possible de rechercher que des utilisateurs, pas des publications spécifiques – et des hashtags, deux mécaniques qui aident les utilisateurs à découvrir du nouveau contenu sur Instagram et Twitter.

Une fonctionnalité, cependant, qui ne devrait pas arriver de sitôt, les messages directs (DM). Adam Mosseri disait être quelque peu réticent à l’idée d’ajouter une autre boîte de réception dans la vie des utilisateurs, bien qu’il ait récemment évoqué la possibilité d’intégrer les DM d’Instagram dans l’expérience Threads. Mais le responsable produit a cependant confirmé que les fonctions d’édition de post sont en chantier. Autrement dit, les utilisateurs de Threads ne devraient avoir à attendre plus de dix ans pour un bouton Éditer.