Comme le rapporte The Wall Street Journal, selon plusieurs sources proches du dossier, Threads devrait disposer d’une version web dans les prochains jours, avant la fin de cette semaine. Au début du mois, le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, promettait l’arrivée d’une version web avec une meilleure fonctionnalité de recherche, et le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, précisait récemment que cette dernière était en cours de test. Actuellement, la version complète de Threads n’est disponible que sur iOS et Android, avec des fonctionnalités de lecture seule sur le web.

L’application web Threads pourrait arriver dans le courant de la semaine

Une version web est pratiquement en haut de la liste des fonctionnalités les plus attendues pour Threads, mais l’entreprise veut prendre toutes ses précautions avec la sortie de ce produit. “À l’heure actuelle, elle est encore un peu buguée, vous n’auriez pas envie de l’utiliser au quotidien”, déclarait Adam Mosseri sur Instagram ce week-end. “Dès qu’elle est prête, nous la partagerons avec tout un chacun.”

Threads a récemment ajouté de nouvelles fonctionnalités à son app, comme la possibilité de définir des notifications ou de visualiser les publications en ordre chronologique. L’entreprise a aussi commencé à identifier visuellement les sociétés de media contrôlés par un état après l’apparition de certains contenus de propagande. Une autre mise à jour venait ajouter l’onglet “reposts”, pour rendre plus simple la visualisation des contenus simplement partagés. (X, baptisé auparavant Twitter, a récemment rebaptisé ces “retweets” en “reposts”, un terme plus générique faisant suite, ironiquement, à l’initiative de Threads.)

Une version web arriverait à ce stade à un très bon moment pour Threads. Après un lancement en grande pompe avec plus de 100 millions d’utilisateurs inscrits durant la seule première semaine, le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens (DAU) avait chuté de 80 % à la mi-août. Quoi qu’il en soit, Threads reste de loin l’alternative la plus populaire à X, qui comptabilisait selon un rapport de X datant de l’année dernière, quelque 238 millions de DAU en août 2023 et 364 millions d’utilisateurs actifs mensuels.

Quoi qu’il en soit, le lancement d’une version web sera particulièrement utile pour les plus grands utilisateurs de réseaux sociaux, d’autant plus maintenant que X a placé l’un de ces outils les plus intéressants, Tweedeck, derrière la barrière de l’abonnement payant.