Les carrousels photo d'Instagram peuvent accueillir de la musique. Instagram augmente aussi l'intérêt des Collabs et modifie le fonctionnement du sticker Add Yours.

Instagram vous permet désormais d’ajouter de la musique dans les carrousels de photos. Dévoilée en partenariat avec Olivia Rodrigo pour promouvoir son single “bad idea right ?”, la fonctionnalité propose de choisir une chanson sous licence comme bande-son de votre présentation. De plus, l’entreprise a annoncé qu’il est possible de créer des Collabs avec jusqu’à trois co-auteurs et publier vers les Reels.

Les carrousels photo d’Instagram peuvent accueillir de la musique

La bande-son dans les carrousels vient ajouter une pièce manquante par rapport au Mode Photo de TikTok, qui y a droit depuis l’année dernière. “Que vous partagiez une collection de souvenirs de l’été avec des amis ou des moments puisés dans la bibliothèque de votre appareil photo, vous pouvez maintenant ajouter de la musique à vos carrousels photos”, écrivait Instagram dans un post de blog. “Dans le prolongement de la musique pour les photos du fil, quiconque peut désormais ajouter une chanson pour capturer l’humeur et donner de la vie à leur carrousel.”

Annoncée dans le même, Instagram Collabs ajoute la possibilité d’inviter jusqu’à trois amis (contre un auparavant) pour créer des publications, des carrousels ou des reels. La plateforme indique que les abonnés de chaque contributeur verront le contenu (pratique pour que les influenceurs bénéficient chacun des publics des autres) et celui-ci sera affiché sur chacun de leurs profils. Par ailleurs, l’entreprise explique que les profils privés peuvent toujours commencer des posts/reels et inviter des collaborateurs pour peu qu’ils suivent le compte privé.

Instagram augmente aussi l’intérêt des Collabs et modifie le fonctionnement du sticker Add Yours

Instagram a aussi mis à jour le fonctionnement de son sticker Add Yours. Lorsqu’un créateur ajoute ce dernier à un Reel et que les abonnés contribuent en réponse, le créateur peut mettre en lumière ses réponses préférées pour que tous les abonnés les voient. “Avec le sticker Add Yours, un créateur ou un artiste peut inviter ses abonnés à rejoindre l’action ou les mettre au défi et ensuite sélectionner les réponses qu’il préfère pour célébrer tous ensemble la créativité des fans.” Cela ressemble beaucoup à un moyen d’utiliser le désir social de se connecter avec des personnes publiques pour bâtir de l’engagement avec les créateurs et la plateforme dans son ensemble.

Enfin, Instagram précise que son catalogue musical arrive “dans davantage de pays dans les semaines à venir”, sans pour autant donner de dates ou de pays spécifiques. Cependant, on sait que Instagram collabore avec Spotify au Mexique et au Brésil pour proposer 50 des chansons les plus populaires sur les Reels Instagram via la plateforme Reels Music Chart.