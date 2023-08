En Europe, les utilisateurs de TikTok pourront refuser les fils personnalisés. Des changements opérés dans le cadre du DSA de l'Union Européenne.

En Europe, la page Pour Toi de TikTok pourra bientôt être un peu moins “pour toi”. En effet, le géant du réseau social est en train de déployer la possibilité aux utilisateurs du vieux continent, y compris en France, de refuser les fils d’actualité basés sur des algorithmes personnalisés. Il s’agit à de l’un des changements que la société a entrepris pour se mettre en conformité par rapport à la Législation sur les services numériques (DSA) de l’Union Européenne.

En Europe, les utilisateurs de TikTok pourront refuser les fils personnalisés

Selon un post sur le blog de TikTok, lorsque les utilisateurs qui le souhaitent désactivent les fils personnalisés, “les fils Pour toi et LIVE montreront à la place des vidéos populaires dans les endroits où ils vivent et aux quatre coins du globe, plutôt que de leur recommander du contenu basé sur leurs intérêts personnels”. Pendant une recherche TikTok sur un fil non personnalisé, le contenu populaire dans la langue préférée de l’utilisateur apparaîtra. Par ailleurs, les fils Abonnés et Amis seront chronologiques.

Le DSA exige que les “très grandes plateformes de media social”, dont font partie les TikTok, Twitter, Instagram et autre Facebook, proposent à leurs utilisateurs la possibilité de ne pas recevoir de recommandations personnalisées. Il oblige aussi ces mêmes plateformes à être davantage transparentes sur la modération de contenu. Aussi TikTok informera-t-il désormais davantage les utilisateurs sur ses décisions relatives à la modération de contenu qu’il n’a pu le faire jusqu’à présent.

Des changements opérés dans le cadre du DSA de l’Union Européenne

La législation sur les services numériques impose aussi un bannissement de la publicité ciblée sur les plus jeunes. Autrement dit, les utilisateurs de moins de 18 ans ne verront plus de publicités personnalisées sur TikTok.

TikTok vise enfin à ce que tous ces changements soient effectifs en Europe avant la date butoir du DSA le 28 août prochain, mais le géant n’est pas le seul à être concerné, comme annoncé plus haut. Autrement dit, des modifications similaires devraient arriver dans les jours et semaines à venir chez les autres géants des réseaux sociaux.