Instagram s'attaque au spam dans les messages directs. Cela pourrait permettre à Meta d'être moins sous pression.

Instagram rend plus difficile le spam via les messages directs (DM). Le réseau social déploie en effet des règles plus strictes pour les DM. L’expéditeur est désormais limité à un seul message si le destinataire ne le suit pas. Et il vous faudra accepter la demande de chat avant que celui-ci ne puisse vous en envoyer davantage. Les demandes de messages directs, quant à elles, sont désormais limitées au texte. Impossible donc pour une personne malintentionnée de vous envoyer des photos, vidéos ou messages vocaux.

Instagram s’attaque au spam dans les messages directs

L’entreprise avait commencé à tester ces restrictions dans les DM à la fin du mois de juin. Elle a déjà plusieurs outils pour combattre le spam, y compris un outil “Hidden Words” pour cacher les messages contenant certains mots ou emoji. Il y a désormais des filtres pour les scams et le spam. Vous pouvez aussi mettre un garde-fou contre les demandes incessantes de DM, mais cela n’empêchera pas les spammers de tenter leur chance.

Instagram qualifie cette initiative ce mesure de sécurité, particulièrement pour les femmes. La société expliquait à TechCrunch que les femmes reçoivent fréquemment des nudes non désirés dans leurs DM. Ceci devrait effectivement permettre de limiter cette pratique, sans pour autant empêcher totalement les gens d’envoyer des messages grossiers.

Cela pourrait permettre à Meta d’être moins sous pression

Ce renforcement survient alors que l’entreprise mère, Meta, fait face à la pression des politiciens et autres critiques pour améliorer ses mesures de protection, notamment pour les plus jeunes. Une proposition de loi du Sénat américain viendrait demander un consentement parental pour les adolescents qui veulent utiliser des apps sociales, par exemple. L’État de l’Arkansas a, quant à lui, récemment voté une loi obligeant la vérification de l’âge des utilisateurs. Ceci fait suite à des craintes de longue date que les géants de l’industrie n’ont pas toujours fait ce qu’il fallait pour lutter contre le harcèlement et protéger certaines populations. Des efforts comme ceux-ci devraient certainement permettre de réduire un peu la pression.