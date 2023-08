Instagram travaillerait sur des étiquettes pour identifier les posts "générés par l'IA de Meta". Les outils d'IA générative devraient se multiplier très bientôt dans les apps de Meta.

Les outils d’IA grand public de Meta basés sur son nouveau modèle Llama 2 ne devraient plus tarder à arriver. Le géant travaillerait actuellement sur plusieurs nouvelles fonctionnalités autour de l’IA générative pour Instagram, dont des étiquettes permettant aux créateurs de marquer les images “générées par l’IA de Meta”.

Instagram travaillerait sur des étiquettes pour identifier les posts “générés par l’IA de Meta”

C’est en tous les cas ce que dévoilent des captures d’écran partagées par l’ingénieur Alessandro Paluzzi, qui dévoile régulièrement des fonctionnalités à venir dans les apps de Meta. Il avait récemment publié une capture montrant un message in-app détaillant comment les posts créés via des outils d’IA générative pourraient bientôt être identifiés dans Instagram. “Le créateur de Meta explique que ce contenu a été créé ou modifié avec l’IA”, annonce le message. De plus, ces étiquettes indiquent qu’il a été “généré par l’IA de Meta” et que le “contenu créé avec l’IA est ainsi marqué pour pouvoir être identifié facilement.”

Un porte-parole de Meta a refusé de commenter, mais les screenshots suggèrent que l’entreprise, comme Google et d’autres du secteur, souhaite aider les utilisateurs à discerner les cas où l’IA a été utilisée pour créer du contenu. Alors que les outils d’IA générative sont de plus en plus utilisés, des chercheurs et régulateurs s’inquiètent de la manière dont la technologie pourrait être utilisée pour aider à diffuser de fausses informations ou, plus généralement, tromper les gens. Il y a quelques semaines, sept grandes sociétés de l’IA, dont Meta, s’engageaient à prendre plusieurs mesures pour la sécurité de l’IA, comme l’introduction de filigranes dans les contenus générés par IA.

Bien que Meta n’a pas encore dévoilé en détails ses projets concernant l’IA générative grand public, Mark Zuckerberg a donné quelques indices. “Nous construisons aussi un certain nombre de nouveaux produits utilisant Llama qui fonctionneront sur tous nos services”, déclarait-il durant la présentation des résultats financiers trimestriels la semaine dernière. “L’IA peut aider de bien des manières les gens à rester en contact et à s’exprimer dans nos apps : des outils créatifs qui rendent plus simple et plus fun le partage de contenu, des agents qui servent d’assistants, d’entraîneur ou qui vous aident à interagir avec des entreprises et des créateurs, et bien plus encore.”

Alessandro Paluzzi a aussi détecté des signes d’autres outils propulsés par l’IA générative pour Instagram, dont une fonction de “résumé de messages”, pour résumer les longs messages directs, et des outils artistiques pour éditer les Stories.