Ne paniquez si votre profil Threads a l’air un peu plus clairsemé qu’avant. Le concurrent de Meta à Twitter / X vient d’introduire un nouvel onglet dédié aux reposts, séparant ainsi les posts originaux des utilisateurs de ceux qui ne sont que de simples partages. Tous vos reposts sont donc toujours bien vivants, ils ont simplement été déplacés dans un autre onglet.

Threads se dote d’un fil réservé aux reposts

“Nous déployons un nouvel onglet Reposts sur votre profil pour que vous puissiez voir tous les threads que vous avez republiés dans un même endroit”, annonçait le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, via son compte Threads.

Jusqu’à présent, Threads regroupait les posts et les reposts des utilisateurs dans un seul et même fil sur leur profil, comme le fait Twitter / X. Les séparer rend bien plus facile de trouver les posts originaux sans avoir à les séparer des reposts.

Ceci étant dit, cette nouveauté est bien moins intéressante pour celles et ceux qui utilisent leur profil Threads pour se tenir au courant de ce qui les intéresse et moins pour la création. De fait, certains ont plutôt suggéré que Threads mette en place un paramètre qui pourrait être activé ou non, à loisir, pour avoir les reposts dans le fil principal ou, comme c’est le cas désormais, de manière séparée.

“Pour celles et ceux d’entre nous trop timides pour publier de zéro mais qui ont le courage de s’exprimer via les reposts, ce n’est pas une bonne nouvelle”, écrit un utilisateur de Threads. “Les reposts sont un aspect de ce qui fait la personnalité de votre profil (comme le fait de partager des publications sur Facebook), mais désormais, l’onglet principal sur mon profil est pratiquement vide.”

Un changement qui servira à certains et en desservira d’autres

À l’heure actuelle, il est plus que probable que de nombreux utilisateurs utiliseront cet onglet pour mettre des threads en marque-page pour pouvoir y revenir plus tard. Threads ne dispose actuellement d’aucune fonctionnalité de bookmarking, cet onglet séparé devient donc la fonction la plus proche existante.

Mais même alors, ce n’est pas une alternative parfaite au bookmarking. Adam Mosseri annonçait aussi que Threads allait désormais montrer les reposts dans le fil Abonnés, un changement initié par les retours des utilisateurs, et qui vient encore rapprocher la plateforme de l’expérience de Twitter / X. Cela signifie que les autres utilisateurs de Threads ne verront plus vos partages en arrivant sur votre profil.

Souvenez-vous : gardez votre profil propre. Et comme toujours, ne repartagez ou ne publiez rien que vous ne voudriez pas que votre famille, vos amis ou vos collègues ne voient.