Threads aura bientôt sa fonctionnalité de recherche

À l’heure actuelle, il manque encore de nombreuses fonctionnalités de X / Twitter à son concurrent Threads, de Meta. Par exemple, les utilisateurs ne peuvent pas envoyer de messages directs sur Threads. Les utilisateurs ne peuvent pas éditer leurs messages sur Threads. S’il est techniquement possible d’inclure des hashtags dans un post Threads, ceux-ci sont inutiles dans la mesure où ils ne sont pas cliquables. Les manques sont nombreux, c’est un fait. Et jusqu’à récemment, il n’était pas possible d’utiliser Threads sur desktop. Une nouveauté fait son apparition.

Lentement mais sûrement, Meta travaille à changer cela. Le géant a lancé Threads sur desktop il y a quelques jours, les utilisateurs ne sont donc plus contraints de publier depuis leur téléphone. Meta a ajouté un fil “abonnés” qui rend l’app bien plus sympathique à l’utilisation et introduit un onglet dédié aux Reposts. Aujourd’hui, le service teste une fonctionnalité de recherche par mot-clef en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Selon le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, ce test a démarré le 31 août et il devrait s’étendre aux autres pays anglophones, dont les États-Unis, très bientôt. Meta n’a cependant pas précisé de date, ni quant à cette extension du test, ni concernant l’arrivée pour les autres langues.

Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a publié l’annonce de cette nouveauté sur Threads, indiquant “Préparez-vous — la recherche arrive dans Threads.” Étrangement, il a aussi inclus un GIF de Vin Diesel dans Fast and Furious qui dit “Je vous parie que vous allez aimer ça.”

Pourtant, Vin Diesel n’a pas de compte Threads. Il a un compte X, mais n’a rien pas publié depuis le mois de mai dernier, pour faire la promotion d’un film.

Bien qu’il s’agisse peut-être du premier GIF Fast and Furious de Mark Zuckerberg sur Threads, ce n’est pas la seule mise à jour de ces dernières semaines. En vérité, celles-ci ont été fort nombreuses. Lorsque l’app a été annoncée, les équipes avaient clairement mis l’accent sur le fait que le service évoluerait très rapidement. Il y a quelques jours, Mark Zuckerberg annonçait la possibilité d’ajouter un texte alternatif personnalisé, un nouveau bouton mention et une fonction de partage des posts Threads dans les messages directs Instagram.