Threads ajoute des étiquettes pour classer les posts facilement

Mark Zuckerberg a annoncé que des tests sont actuellement en cours en Australie. Que peut bien préparer le célèbre créateur de Facebook ?

Tl;dr Meta teste les tags sur Threads en Australie.

Les tags fonctionnent comme sur Facebook et Instagram.

La fonctionnalité est toujours en développement.

Threads compte près de 100 millions d’utilisateurs actifs.

L’heure est à l’innovation pour Meta, l’entreprise propriétaire des géants des réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Un nouvel ajout à une de leurs plateformes, Threads, apporte une distinction significative à l’expérience utilisateur, se glissant doucement, mais sûrement, vers la renommée. Il s’agit de l’introduction des tags. Cette caractéristique a été très appréciée sur Facebook et Instagram et son absence sur Threads se fait sentir. Heureusement, son implication est en cours d’élaboration.

Le célèbre Mark Zuckerberg, fondateur de Meta, a annoncé cette grande nouvelle dans un récent thread. Il a révélé que “la fonctionnalité est en phase de test en Australie avec plus de pays à venir bientôt“. Les utilisateurs peuvent ainsi créer un tag en plaçant un dièse devant un mot, qui apparaîtra alors en texte bleu. Pour l’instant, cet ajout est limité à un seul tag par publication, probablement pour décourager le spam de hashtags. Cependant, comme l’a fait remarquer Meta, l’outil est encore en cours de développement et pourrait évoluer.

Expansion continue de Threads

Threads n’a peut-être pas encore traversé les frontières européennes, mais il ne cesse de grandir. En effet, la plateforme a enregistré une croissance constante, atteignant presque 100 millions d’utilisateurs actifs par mois, selon M. Zuckerberg. Il a également ajouté des fonctions clés, comme la possibilité de supprimer son profil Threads sans supprimer son compte Instagram, ou encore d’épingler des postes.