Supprimer son profil Threads ne détruit plus le compte Instagram

Malgré la modification, les deux applications restent étroitement liées. Comment cette connexion pourrait-elle être exploitée à l'avenir ?

Tl;dr Les utilisateurs de Threads peuvent maintenant supprimer leur compte indépendamment d’Instagram.

La mise à jour permet également de refuser la promotion des posts sur Instagram et Facebook.

Instagram et Threads restent étroitement liés, avec un compte Instagram requis pour Threads.

Meta envisage de rendre Threads compatible avec ActivityPub, augmentant son indépendance.

Au-delà des frontières d’une plate-forme : Threads se détache lentement d’Instagram

Une indépendance accrue pour Threads

Meta réalise un progrès significatif en donnant la possibilité aux utilisateurs de Threads de supprimer leur compte sur l’application indépendamment de leur compte Instagram. Cette avancée, annoncée par le directeur général d’Instagram, Adam Mosseri, a été très demandée par la communauté de Threads.

Des réglages plus souples pour les utilisateurs

Cette mise à jour intervient peu de temps après une modification des paramètres autorisant les utilisateurs de Threads à ne pas faire la promotion de leurs publications sur les fils principaux d’Instagram et de Facebook. Ainsi, les utilisateurs ont maintenant plus de contrôle et de flexibilité sur leur présence numérique.

Les liens persistants entre Instagram et Threads

Néanmoins, malgré ces changements, les deux plateformes restent étroitement liées. Pour rejoindre Threads, un compte Instagram demeure nécessaire et le service de messagerie de Threads repose sur la boîte de réception d’Instagram. Cette dernière alimente également les recommandations et autres fonctionnalités de Threads, en s’appuyant sur la présence numérique des utilisateurs sur Instagram.

Un futur plus autonome pour Threads

Même si la séparation totale des deux services semble improbable, Meta envisage une certaine indépendance pour Threads. L’entreprise envisage de rendre Threads compatible avec ActivityPub, le protocole open-source qui anime Mastodon et d’autres services au sein de la “fediverse”. Bien que l’entreprise n’ait pas encore divulgué les détails de cette intégration, cela devrait offrir aux utilisateurs de nouveaux moyens d’interagir avec le contenu de Threads, même s’ils préfèrent éviter Instagram.