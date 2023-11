Meta va arrêter de forcer la publication des posts Threads sur Facebook et Instagram. La croissance de Threads, priorité numéro un du géant.

Il semblerait que Meta ait décidé de freiner quelque peu sur sa tactique pour le moins agressive et fort peu populaire de growth-hacking pour Threads. Le géant américain semble en effet travailler sur un nouveau paramètre de confidentialité pour que les utilisateurs de Threads puissent empêcher leurs posts d’être publiés automatiquement sur les fils de Facebook et Instagram.

Cette fonctionnalité, qui n’est pas encore déployée, a été découverte par l’ingénieur Alessandro Paluzzi, qui met souvent au jour de futures versions des fonctionnalités de ces plateformes avant qu’elles ne soient officiellement annoncées. Alessandro Paluzzi a partagé des captures d’écran d’un nouveau paramètre “suggérer les posts sur d’autres apps” dans Threads.

Cette nouvelle option survient une petite semaine seulement après que l’entreprise a reconnu faire la promotion des posts Threads des utilisateurs sur les fils Facebook pour booster cette même application Threads. Bien que Meta a déjà employé des tactiques similaires pour faire la promotion d’autres de ses apps par le passé, cette initiative a été très mal perçue par les utilisateurs de Threads, dont un grand nombre ne sont pas actifs sur Facebook et voit cette promotion comme une opération intrusive. Meta déclarait alors “écouter les retours” en réponse aux plaintes des utilisateurs disant ne pas pouvoir refuser ce comportement.

#Threads is working on "suggesting posts on other apps" privacy setting 👀 pic.twitter.com/4Qe5cvEWKj

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) November 2, 2023