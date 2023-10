Threads travaille sur une API pour les développeurs tiers. Voilà qui devrait permettre à la plateforme d'aller plus loin encore.

À son lancement, il manquait à Threads un certain nombre de fonctionnalités que les utilisateurs étaient en droit d’attendre pour un service similaire à Twitter, désormais baptisé X. Ces derniers mois, cependant, les déploiements se sont multipliés et tout un tas de fonctionnalités ont fait leur apparition, offrant aux utilisateurs une expérience bien plus robuste. Au menu, notamment, les sondages, un accès plus facile aux GIF ou la possibilité de citer des posts sur le web. Mais dans la mesure où il manque toujours une API, les développeurs tiers ne peuvent tirer profit de ce service dans leurs propres apps et services, ce qui permettrait à Threads de gagner encore en popularité et de faire progresser son usage.

Threads travaille sur une API pour les développeurs tiers

Un exemple très intéressant de l’utilisation de l’API d’un tel service, les agences de transport locales qui peuvent publier des alertes de manière automatique chaque fois qu’un train, un avion, un tramway ou un bus est retardé. Selon le responsable d’Instagram, Adam Mosseri, qui supervise aussi le développement de Threads, les équipes travaillent actuellement sur une telle API pour les développeurs. Mais celui-ci s’inquiète aujourd’hui de l’utilisation qui sera faite de cet outil.

Comme rapporté par TechCrunch, Adam Mosseri répondait à une conversation sur la plateforme au sujet d’une éventuelle expérience à la TweetDeck pour Threads. Dans une réponse à un utilisateur indiquant que Threads n’avait pas encore d’API, il déclare : “Nous travaillons sur le sujet.” Et d’ajouter qu’il s’inquiète du fait que le lancement de cette API puisse être synonyme de “bien plus de contenu d’éditeur et pas beaucoup plus de contenu de créateur”, mais il est parfaitement conscient que c’est “quelque chose que [l’entreprise doit] faire”.

Voilà qui devrait permettre à la plateforme d’aller plus loin encore

Adam Mosseri avait déjà déclaré que Threads ne voulait pas amplifier l’actualité, une nouvelle qui a dû décevoir les éditeurs et les lecteurs qui cherchent à quitter X. À la place, expliquait-il, Threads veut “donner davantage de pouvoir aux créateurs en général”. Plus récemment, dans une session de questions réponses qu’il a publiée sur la plateforme, Adam Mosseri indiquait que l’aspiration de son équipe sur le long terme est que Threads devienne “la plateforme incontournable pour les conversations publiques en ligne”, ce qui signifie être à la fois pertinente sur le plan culturel et suffisamment imposante en termes de nombre d’utilisateurs. Il expliquait être convaincu que Threads avait une chance de surpasser X, mais il sait aussi que son service a encore un long chemin à parcourir. Pour l’heure, il s’attache à garder son équipe à l’œuvre pour améliorer l’expérience des utilisateurs, semaine après semaine.

Mark Zuckerberg avait récemment annoncé que Threads comptait “juste un peu moins” de 100 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Comme Adam Mosseri, il était optimiste quant au futur de la plateforme et indiquait qu’il y avait une “grande chance” qu’il franchisse la barre du milliard d’utilisateurs durant les deux prochaines années.