Threads permet enfin de réaliser des sondages et de publier des GIF facilement. Une alternative des plus sérieuses et complètes à X / Twitter.

Threads a enfin des options pour publier des GIF et des sondages. Le PDG de Meta, Mark Zuckerberg, a annoncé l’introduction de ces deux fonctionnalités tout récemment, répondant avec ses propres GIF et sondages à certains utilisateurs qui lui demandaient justement quand ces options allaient arriver sur la plateforme. Le déploiement de celles-ci a commencé sur l’app Threads et sur la version web, mais il semblerait que l’arrivée des sondages prenne davantage de temps que les GIF.

Si les utilisateurs de la plateforme pouvaient déjà publier des GIF en utilisant des méthodes détournées, comme des claviers tiers ou en les copiant/collant tout simplement depuis ailleurs, les résultats étaient mitigés, et surtout, il n’y avait pas de bouton dédié natif dans l’application en elle-même. Désormais, les utilisateurs verront un bouton GIF dans l’interface de création d’un post, juste à côté du bouton pour accéder à la galerie d’images. Celui-ci permet d’afficher un catalogue GIPHY dans lequel chercher pour trouver le GIF de son choix.

Pour les sondages, les utilisateurs pourront jusqu’à quatre choix ouverts au vote des autres utilisateurs. Il est aussi possible de contrôler qui peut ou non répondre. Les sondages resteront ouverts pendant 24 heures après leur publication et seuls les utilisateurs qui ont voté pourront voir les résultats en temps réel. Le bouton sondage apparaîtra dans la barre d’outils de création d’un post sous la forme d’une icône avec trois lignes horizontales.

Une alternative des plus sérieuses et complètes à X / Twitter

Les GIF et les sondages sont devenus des fonctionnalités centrales sur Twitter, sur lequel ces fonctions existent depuis des années, et les utilisateurs qui sont passés à Threads comme solution alternative ne cessent de réclamer ces dernières depuis le lancement de la plateforme. Instagram a introduit les réponses GIF au printemps dernier et les sondages la semaine dernière seulement. Leur arrivée sur Threads était assurément la suite logique. Lentement, mais sûrement, Threads ajoute toujours davantage à l’expérience utilisateur alors qu’elle trouve sa place sur le marché. Et cela semble porter ses fruits. Il y a peu, Mark Zuckerberg indiquait que la plateforme comptait désormais 100 millions d’utilisateurs actifs mensuels.