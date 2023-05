Meta revend Giphy à Shutterstock à perte. Le géant américain a répondu à une ordonnance de la CMA du Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni avait ordonné à Meta de vendre Giphy à la fin de l’année 2021. Aujourd’hui, le géant des réseaux sociaux répond à cette demande. Le microstock de photographies et clips Shutterstock a trouvé un accord pour racheter Giphy pour un montant de 53 millions dollars. La compatibilité du service ne sera pas rompue ; en effet, Meta va faire ce qu’il faut pour s’assurer que les GIF de Giphy fonctionnent bien sur des services comme Facebook, Instagram et WhatsApp.

Meta revend Giphy à Shutterstock à perte

La vente devrait être finalisée en juin. Shutterstock explique que ce rachat permettra d’augmenter sa présence dans les “conversations habituelles” en ajoutant des GIF et des stickers à son catalogue, sans oublier les partenariats de Giphy que sont Microsoft, TikTok et Twitter. Cette acquisition l’aidera aussi à avancer sur sa stratégie d’IA générative, notamment dans le mobile. Cela pourrait aussi aider l’entreprise à attirer davantage de publicitaires.

Meta (alors Facebook) avait racheté Giphy en 2020 pour profiter de son catalogue de GIF sur des plateformes comme Instagram. L’accord aurait atteint un montant de 400 millions de dollars. La Competition and Markets Authority (CMA) du Royaume-Uni lançait rapidement une enquête pour déterminer si cette acquisition pourrait heurter la concurrence et infligeait une amende de 69,6 millions de dollars à Meta pour avoir poursuivi son projet d’acquisition sans l’accord du régulateur. Un an plus tard, la CMA ordonnait à Meta de vendre Giphy après avoir conclu que ce rachat confère une position trop dominante à Meta sur le marché.

Le géant américain a répondu à une ordonnance de la CMA du Royaume-Uni

La firme de Menlo Park a combattu la CMA, évidemment, arguant que Giphy n’a jamais opéré au Royaume-Uni ni compté comme vitrine publicitaire pouvant justifier une séparation. Meta avait aussi mis en avant que Giphy et ses utilisateurs profitaient tous deux grandement de ces ressources à leur disposition.

Ce changement de propriétaire ne devrait pas changer grand-chose si vous utilisez les réseaux sociaux de Meta. Les clients de Shutterstock, par contre, devraient sentir la différence. Le directeur général, Paul Hennessy, espère que Giphy aidera à commercialiser la collection de GIF de Giphy. Ne soyez donc pas surpris si les images animées viennent jouer un rôle proéminent dans l’offre de Shutterstock à l’avenir.