Giphy ajoute les textes alternatifs pour rendre les GIF plus accessibles

Giphy ajoute des textes alternatifs à ses GIF. Une accessibilité améliorée pour rendre les GIF plus populaires encore.

Giphy cherche à améliorer l’accessibilité et aider les gens à mieux comprendre ce que représentent les GIF de sa plateforme avec l’aide des textes de description alternatifs. L’entreprise s’est associée à Scribely, fournisseur de solutions d’accessibilité pour le contenu, pour ajouter des textes alternatifs à ses GIF. Les lecteurs d’écran pourront ainsi lire le texte alternatif à haute voix, ce qui aidera les déficients visuels à savoir ce qui se passe dans un GIF.

Giphy ajoute des textes alternatifs à ses GIF

Ce texte alternatif ne sera pas généré automatiquement. Giphy explique que les rédacteurs de Scribely sont “parfaitement formés aux directives d’accessibilité et écrivent des descriptions efficaces et engageants qui prennent le message et le sens en compte”. Les contenus les plus populaires de Giphy, basés sur les termes de recherche les plus utilisés, ont déjà leur texte alternatif. L’entreprise souhaite en ajouter à davantage de ses GIF.

Les lecteurs d’écran peuvent lire à haute voix les textes alternatifs des GIF sur le web et les apps mobiles de Giphy. L’entreprise travaille aussi à rendre ces textes disponibles via ses API, pour que les sociétés tierces intégrant Giphy puissent permettre à leurs utilisateurs d’accéder aux textes alternatifs sur d’autres plateformes.

Une accessibilité améliorée pour rendre les GIF plus populaires encore

En 2020, Twitter permettait aux utilisateurs d’ajouter des descriptions aux GIF. Cependant, si l’entreprise, qui a un partenariat avec Giphy, utilise la dernière fonctionnalité des API, les utilisateurs pourront accéder à des textes alternatifs écrits par des professionnels.

“Les GIF sont une part importante dans nos vies quotidiennes, par leur capacité unique à transporter des idées, des émotions et des humeurs d’une manière dont les images statiques sont souvent incapables. Ces vidéos en boucle nous emplissent de joie et de bonheur”, déclarait la fondatrice de PDG de Scribely, Caroline Desrosiers. “Mais sans les textes alternatifs, tout ceci est perdu pour des millions de personnes. C’est pour cela que ce projet avec Giphy est tellement énorme et nécessaire.”