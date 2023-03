NVIDIA dévoile AI Foundations, un service cloud totalement axé autour de l’intelligence artificielle

NVIDIA fait de grosses annonces autour d'un service cloud dédié à l'IA. AI Foundations servira de nombreux desseins.

Tout le monde ne parle que de l’intelligence artificielle. Elle est sur toutes les lèvres et le grand public ne fait que goûter la puissance de ces technologies. Ce qui pousse les géants de la tech à s’y lancer pleinement. NVIDIA dévoile par exemple AI Foundations, un service cloud qui doit permettre aux entreprises de développer facilement et rapidement leurs modèles “pour concevoir, affiner et exploiter des modèles de langage personnalisés et des modèles d’IA générative qui sont entraînés avec leurs propres données et créés pour des tâches très spécifiques.”

NVIDIA fait de grosses annonces autour d’un service cloud dédié à l’IA

Parmi ces modèles, NeMo, le moteur de génération texte-vers-image de NVIDIA, concurrent de DALL-E 2, et BioNeMo, une version orientée vers la recherche de médicaments et de molécules et dérivée de NeMo. Il y a aussi Picasso, une IA pour générer des images, vidéos et des “applications 3D… pour booster la productivité pour la créativité, le design et la simulation numérique”. NeMo et BioNemo sont disponibles en accès anticipé, Picasso en bêta privée. Tous trois tournent sur la plateforme NVIDIA DGX Cloud et auront droit à un portail en ligne dédié. Ces modèles peuvent être entraînés avec de 8 à 530 milliards de paramètres, soit plus du triple des 185 milliards de paramètres de GPT-3.5.

Imaginez StableDiffusion, mais entraîné sur Getty Images avec la permission de Getty. NVIDIA a annoncé un tel système conçu sur le service cloud NeMo : une série de modèles texte-vers-image et texte-vers-vidéo sélectionnés avec soin, “entraînés sur des contenus de Getty Images”. “Getty Images versera des royalties aux artistes sur tous les revenus générés grâce à ces modèles.” BioNeMo utilise les mêmes techniques que NeMo, mais pour la recherche de molécules et médicaments, “permettant aux chercheurs d’affiner leurs applications d’IA générative sur leurs propres données propriétaires et d’exécuter des modèles d’IA directement dans un navigateur ou via l’API de ce nouveau service pour s’intégrer facilement dans des applications existantes.”

AI Foundations servira de nombreux desseins

Six modèles seront disponibles au lancement, parmi lesquels DeepMind AlphaFold2, Meta AI ESM2 et les modèles prédictifs ESMFold ProGPT-2, DiffDock et MoFlow. Selon ces entreprises, incorporer des modèles prédictifs basés sur l’IA aide à réduire la durée d’entraînement pour l’analyse et l’optimisation des molécules de trois mois à seulement quatre semaines.

NVIDIA annonçait aussi un partenariat similaire avec Shutterstock. Le site utilisera Picasso pour générer des objets 3D via de simples entrées textuelles dans le cadre d’une nouvelle fonctionnalité de Creative Flow. Celle-ci devrait être disponible sur Turbosquid.com et sur sa future plateforme Omniverse.

NVIDIA collabore aussi avec Adobe pour sa Content Authenticity Initiative, qui vise à améliorer la transparence et la responsabilité dans le processus d’entraînement des IA génératives. Parmi les propositions, la création d’une liste d’éléments à “ne pas entraîner”, comme un robot.txt mais pour les contenus images et multimodaux, et des tags qui viendraient expliciter si un contenu a été généré par une IA et laquelle. Les deux entreprises ont aussi annoncé que nombre de fonctionnalités de Picasso seront intégrées directement dans la suite logicielle d’Adobe, notamment Photoshop, Premier Pro et After Effects.