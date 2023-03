Nvidia DLSS 3 : la révolution du graphisme neuronal sur PC

La dernière version du Deep Learning Super Sampling de Nvidia alimentée par l'intelligence artificielle de met à jour avec un outil pour les développeurs.

Depuis pas moins de cinq ans, le Nvidia DLSS a contribué à la révolution du graphisme neuronal dans le jeu vidéo sur PC. Celui-ci entremêle l’intelligence artificielle et les graphismes pour créer un pipeline de rendu graphique accéléré qui apprend à partir des données. Le Deep Learning Super Sampling utilise l’IA et les Tensor Cores des GeForce RTX pour augmenter le nombre d’images par seconde tout en fournissant des images nettes et de haute qualité qui rivalisent avec la résolution native. Alors que de nombreux jeux prennent en charge le Nvidia DLSS 3, la technologie de Nvidia est désormais intégrée dans le moteur graphique Unreal Engine 5 et supporte le plug-in DLSS Frame Generation pour faciliter son accessibilité aux développeurs du monde entier.

Matt Wuebbling, vice-président du marketing GeForce chez Nvidia, a déclaré :

Le graphisme neuronal a révolutionné le jeu depuis son introduction avec le NVIDIA DLSS, et nous l’amenons maintenant à de nouveaux sommets. Les super-franchises de jeu sur PC comme Diablo, Forza Horizon et le nouveau Redfall de Bethesda placent la barre très haut en termes de qualité d’image avec des graphismes époustouflants tout en utilisant le DLSS pour que le jeu soit aussi fluide que de la soie.

Le DLSS de Nividia devient plus accessible aux développeurs

Nvidia mettra le plug-in DLSS Frame Generation à la disposition du public pendant la GDC 2023 à San Francisco, ce qui permettra à un plus grand nombre de développeurs d’intégrer la technologie d’accélération du framerate dans leurs jeux et applications. DLSS Frame Generation sera accessible via Nvidia Streamline, un framework open-source et cross-vendor qui simplifie l’intégration des technologies de super-résolution dans les jeux et applications 3D.

La technologie DLSS s’améliore constamment grâce à une formation continue sur le supercalculateur IA de Nvidia. La version publique intégrera les dernières améliorations apportées à DLSS en début d’année, notamment :

DLSS Frame Generation tire mieux parti des données du moteur de jeu, améliorant la stabilité de l’interface utilisateur et la qualité de l’image lors des mouvements rapides

DLSS Super Resolution améliore le mode Ultra Performance, avec une stabilité des détails plus fine et une meilleure qualité d’image globale

DLAA améliore la qualité de l’image, réduit les images fantômes et améliore la fluidité des bords dans les scénarios à fort contraste

Epic Games intègre le Nvidia DLSS 3 à l’Unreal Engine 5

Le moteur graphique Unreal Engine d’Epic Games est un outil de création 3D en temps réel ouvert et avancé qui donne aux développeurs et aux créateurs de jeux la liberté et le contrôle nécessaires pour fournir un contenu 3D en temps réel à la pointe de la technologie, des expériences interactives et des mondes virtuels immersifs. Le plug-in DLSS 3 fera son apparition dans la version UE 5.2, permettant à tout développeur d’accélérer les performances de son jeu ou de son application.

Nick Penwarden, vice-président de l’ingénierie chez Epic Games, a ajouté :