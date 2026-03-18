DLSS 5 : la nouvelle révolution graphique de Nvidia

Une avancée qui pourrait transformer durablement les standards visuels de l’industrie vidéoludique.

Tl;dr Nvidia annonce DLSS 5 lors du GTC 2026, une nouvelle technologie d’IA présentée comme une révolution majeure pour les graphismes de jeux.

La technologie vise un photoréalisme accru tout en respectant la direction artistique, grâce à l’intelligence artificielle qui améliore les détails visuels sous contrôle des créateurs.

Plusieurs grands jeux l’intégreront dès leur sortie, avec un lancement prévu à l’automne, en parallèle du renouvellement des consoles majeures.

Une nouvelle avancée signée Nvidia

Alors que le secteur du jeu vidéo s’apprête à accueillir une nouvelle génération de consoles, Nvidia se positionne une fois de plus en leader de l’innovation. L’entreprise vient d’annoncer lors de son événement GTC 2026 le lancement prochain de sa technologie phare : DLSS 5. Présenté comme un « moment GPT pour les graphismes » par son fondateur et PDG, Jensen Huang, ce nouveau jalon promet de bouleverser la façon dont les images sont générées dans les jeux.

L’intelligence artificielle au service du réalisme

Avec DLSS 5, la frontière entre art traditionnel et puissance du numérique s’estompe. La technologie repose sur une alliance inédite entre le travail minutieux des artistes et les capacités de l’intelligence artificielle générative. Le but ? Offrir un rendu d’un réalisme saisissant tout en respectant la vision artistique initiale. Selon Nvidia, son IA permet désormais de gérer des détails complexes – comme la diffusion sous-cutanée sur la peau, l’éclat délicat d’un tissu ou les jeux subtils entre lumière et matière dans les cheveux – sans trahir la structure ni l’intention des créateurs.

Voici ce que DLSS 5 entend apporter concrètement :

Photoréalisme renforcé dans les scènes et personnages .

. Soutien large des studios majeurs .

. Respect total de la direction artistique, chaque élément restant sous contrôle humain.

L’enthousiasme des éditeurs et premières intégrations annoncées

Des titres emblématiques tels qu’AION 2, Assassin’s Creed Shadows, ou encore le très attendu remake d’The Elder Scrolls IV: Oblivion, intégreront dès leur sortie cette innovation technologique. Pour Todd Howard, responsable chez Bethesda Game Studios : « voir Starfield tourner avec DLSS 5 fut une véritable révélation ». Ce partenariat renouvelle une longue histoire commune entre les deux entreprises dans la recherche du meilleur rendu graphique.

Bien que la date exacte reste à confirmer, l’arrivée de DLSS 5 est prévue pour l’automne 2026. Un timing qui coïncide habilement avec le renouvellement des consoles majeures par Sony et Microsoft. Cette évolution laisse entrevoir un avenir où chaque détail visuel gagnera en authenticité sans sacrifier la créativité, au grand plaisir des joueurs comme des studios. Une chose est sûre : après avoir initié il y a vingt-cinq ans le programmable shader, Nvidia redéfinit une nouvelle fois les standards du graphisme vidéoludique moderne.