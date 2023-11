Instagram teste enfin une option pour désactiver les accusés de lecture

Au début, la nouvelle fonctionnalité pourrait n'être accessible qu'à un nombre limité d'utilisateurs. Êtes-vous prêt à faire partie des premiers à l'essayer ?

Instagram, l’une des dernières plateformes de messagerie à ne pas avoir intégré l’option de confirmation de lecture, effectue un virage à 180 degrés. Selon une annonce récente faite par le PDG de Meta, Mark Zuckerberg et le chef d’Instagram, Adam Mosseri, une fonctionnalité permettant de cacher le “vu” d’un message est en cours de test.

Adam Mosseri offre un aperçu de cette nouvelle option. Elle résidera sous l’onglet de confidentialité et de sécurité, accessible en cliquant sur le nom de la personne dans le chat. Une section intitulée “Qui peut voir votre activité” apparaîtra : un simple basculement de l’interrupteur rendra toutes les vues ultérieures privées. Notez cependant que les messages envoyés en mode disparition afficheront toujours les confirmations de lecture.

Que vous ouvriez un message comportant une vidéo sans pouvoir l’écouter immédiatement ou que vous ne souhaitiez tout simplement pas répondre sur le moment, il existe de nombreuses raisons pour lesquelles la dissimulation de vos confirmations de lecture peut être avantageuse.

WhatsApp, appartenant à Meta, propose cette option depuis 2014. En revanche, Instagram et Messenger affichent toujours automatiquement quand un message est vu. Y aura-t-il une possibilité de désactiver cette fonction pour chaque interlocuteur, ou une option globale sera-t-elle proposée ? Ces questions restent sans réponse pour le moment.

L’avis de la rédaction

En tant que fervents défenseurs du respect de la confidentialité des utilisateurs, nous applaudissons cette initiative. C’est un pas de plus vers une communication sans pression, où chacun peut gérer son temps et ses réponses sans se sentir obligé de répondre sur-le-champ. L’innovation ne doit pas se faire au détriment du confort des utilisateurs, et Meta semble bien l’avoir compris.