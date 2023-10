Meta introduit les canaux de diffusion d'Instagram dans Facebook et Messenger. Un moyen supplémentaire de communiquer avec sa communauté.

En février dernier, Meta lançait une fonctionnalité pour Instagram baptisée “canaux de diffusion“, très proche de qui existait déjà sur Telegram, pour permettre une communication unidirectionnelle dans l’application. Cette dernière permettait aux créateurs d’informer leurs abonnés sur quelques sujets de leur choix sans devoir publier quoi que ce soit sur leur page principale.

Aujourd’hui, le géant américain étend la disponibilité de ces canaux de diffusion et propose par ailleurs cette nouvelle fonction dans ses apps Facebook et Messenger. Les créateurs et autres personnalités publiques ayant des pages Facebook pourront désormais envoyer des messages, y compris des photos, des vidéos et des notes vocales, à leur communauté.

Cette fonctionnalité reste un outil de communication unidirectionnelle. Autrement dit, seuls les administrateurs des Pages en question peuvent envoyer des messages via ce canal, mais les participants peuvent réagir et participer à des sondages. Les administrateurs peuvent lancer un canal directement depuis leur page et Facebook enverra aux abonnés une seule notification pour leur demander de rejoindre ledit canal après l’envoi du premier message. Selon les captures d’écran partagées par le DPG de Meta, Mark Zuckerberg, les canaux de diffusion apparaitront dans les chats des utilisateurs de Messenger sous un onglet sobrement baptisé “Canaux”. Les participants recevront des notifications chaque fois que le propriétaire de la page transmet un message, mais il est possible de rendre le canal muet à loisir. Celles et ceux qui choisissent de ne pas participer la première fois pourront toujours accéder au canal depuis le profil de la page comme cela est possible sur Instagram.

Un moyen supplémentaire de communiquer avec sa communauté

Meta explique aussi que tous les administrateurs de page sur laquelle la fonctionnalité est disponible peuvent démarrer un canal, s’ils le souhaitent. Ceci étant dit, cette fonction n’est pas encore disponible partout. Si vous n’y avez pas droit, vous pouvez rejoindre la liste d’attente pour faire accélérer la procédure.