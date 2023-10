Instagram teste les listes de diffusion multiples pour les Stories. Voilà qui pourrait être fort pratique.

Instagram pourrait bientôt vous permettre de partager vos Stories uniquement auprès d’une sélection restreinte de vos amis. En effet, pendant une diffusion sur sa page, le directeur d’Instagram, Adam Mosseri, a révélé que l’application sociale avait commencé à tester la possibilité de partager les Stories avec plusieurs listes de diffusion. L’application dispose déjà d’une fonctionnalité “Amis Proches”, qui offre la possibilité d’ajouter certains amis à une liste et de partager les Stories uniquement à ce groupe de personnes. Cela permet de bénéficier d’un peu de vie privée sur le réseau social, surtout si vous avez un profil public.

Instagram teste les listes de diffusion multiples pour les Stories

Mais, parfois, vous pouvez avoir des choses que vous souhaiteriez partager avec des gens en dehors de votre groupe d’amis proches. Pouvoir créer et maintenir plusieurs listes signifie que vous n’aurez pas à ajouter des gens à votre liste Amis Proches si ceux-ci ne sont pas réellement comme tels et que vous pourrez partager des informations pertinentes avec différents groupes de personnes et sous-groupes d’abonnés. “Cela vous permet de partager des Stories à de plus petits groupes et vous donne davantage de contrôle quant à qui peut voir vos Stories”, ajoutait Adam Mosseri. “En tant que grand utilisateur de l’option Amis Proches, je suis impatient de pouvoir créer des listes supplémentaires pour tous les gens que je côtoie dans la vie.”

Voilà qui pourrait être fort pratique

Comme vous pouvez le voir dans l’exemple ci-dessus, il est possible de créer des groupes séparés pour la fratrie ou pour de simples connaissances qui aiment aussi la bonne nourriture. Aussi enthousiaste que puisse être Adam Mosseri au sujet de cette nouveauté Instagram, il ne s’agit pour l’heure que d’une fonctionnalité expérimentale. Nul ne sait si elle sera déployée au grand public, et encore moins quand. Patience, donc !