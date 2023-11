Il est désormais possible de ne pas partager automatiquement ses publications de Threads sur Facebook et Instagram

Il vous faudra modifier un réglage de confidentialité. Quel autre ajustement pourrait être nécessaire pour garantir la sécurité de vos informations ?

Tl;dr Meta autorise désormais les utilisateurs de Threads à ne pas partager automatiquement leurs publications sur ses autres applications.

Les utilisateurs de Threads peuvent désactiver manuellement le partage de contenu vers Instagram et Facebook.

Le partage automatique avait suscité la critique parmi certains utilisateurs de Threads.

Zuckerberg espère que Threads atteindra le cap d’un milliard d’utilisateurs.

Meta et la confidentialité : une mise à jour pour Threads

Meta, anciennement « Facebook Inc. », offre désormais à ses utilisateurs la possibilité de contrôler le partage automatisé de leurs publications entre Threads, son clone de Twitter, et ses autres applications, notamment Instagram et Facebook.

Modification des réglages de partage

Pour désactiver le partage automatique des contenus, il suffit aux utilisateurs de Threads d’accéder à leur page de profil, de sélectionner le menu en haut à droite, de se rendre dans les paramètres de confidentialité, et de désactiver individuellement Instagram et Facebook. A noter : cette modification n’empêche pas la visualisation des publications d’autres utilisateurs de Threads sur Instagram et Facebook, quel que soit le paramétrage de confidentialité.

Une réponse aux critiques

Certains utilisateurs étaient mécontents que Meta partage automatiquement leur contenu de Threads sur Instagram et Facebook. TechCrunch avait relevé plusieurs commentaires de personnes désignant ces publications comme des “appâts à clics” étranges, sortis de leur contexte. En réponse à ces critiques, Meta a indiqué être “à l’écoute des retours” de ses utilisateurs.

En route vers un milliard d’utilisateurs

Malgré un ralentissement de la croissance après un démarrage fulgurant, avec 150 millions de téléchargements en peu de temps grâce à la promotion via Instagram, le fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg, a récemment déclaré que Threads comptait près de 100 millions d’utilisateurs. Il voit un avenir où Threads atteindra le cap du milliard d’utilisateurs.