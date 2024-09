The Pokémon Company remporte un procès de 15 millions de dollars pour violation de droits d’auteur

Une société chinoise a été condamnée à verser 15 millions de dollars à The Pokémon Company pour avoir copié des personnages emblématiques de la franchise Pokémon comme Pikachu et Sacha Ketchum dans le jeu mobile Pocket Monster Reissue.

Tl;dr The Pokémon Company gagne un procès pour plagiat.

Une société chinoise a copié les personnages de Pokémon dans un jeu mobile.

The Pokémon Company est connue pour sa rigueur en matière de droits d’auteur.

Les entreprises qui ont copié Pokémon ont souvent été condamnées à payer des dommages et intérêts.

Une nouvelle victoire juridique pour The Pokémon Company

The Pokémon Company a remporté une bataille juridique de 15 millions de dollars contre une entreprise chinoise qui a scandaleusement copié les personnages de Pokémon dans son jeu vidéo. Au fil des ans, Nintendo et The Pokémon Company ont fait retirer plusieurs jeux suite à des accusations de clonage et plagiat.

La lutte contre la contrefaçon

Depuis la sortie des premiers jeux Pokémon en 1996, la franchise est devenue une marque valant plusieurs milliards de dollars et a rassemblé un large public. La popularité de son concept de collection de créatures a incité de nombreux développeurs à lancer des jeux similaires, certains devenant très populaires parmi les fans. Cependant, The Pokémon Company a toujours fait preuve d’une grande rigueur en matière de droits d’auteur, réussissant à faire fermer des jeux, des mods et même des projets de fans sur des accusations de plagiat.

The Pokémon Company et la violation de droits d’auteur

The Pokémon Company a récemment annoncé avoir remporté un procès pour violation de droits d’auteur contre le jeu mobile Pocket Monster Reissue. Le jeu comportait plusieurs personnages de Pokemon, dont Sacha Ketchum, Pikachu, Reptincel, Rondoudou, Moustillon et bien d’autres. Le tribunal intermédiaire de Shenzhen a reconnu le plagiat et a déterminé que l’une des entreprises devra payer 107 millions de yuans, soit environ 15 millions de dollars, de dommages et intérêts.

Toutefois, tous les jeux similaires à Pokemon ne sont pas aussi sévèrement ciblés par The Pokémon Company. C’est le cas du célèbre Palworld, un jeu en monde ouvert développé par Pocket Pair et surnommé « Pokémon avec des armes » par sa communauté. Malgré une enquête sur une possible violation de droits d’auteur, Palworld n’a reçu aucune plainte légale de la part de The Pokémon Company.