Retour à Kalos en 2025 avec Pokémon Legends: Z-A

Développé par Game Freak exclusivement pour la Nintendo Switch, Pokémon Legends: Z-A se déroulera dans la région de Kalos de Pokémon X et Pokémon Y

Tl;dr La région de Kalos est de retour dans Pokémon Legends: Z-A.

Une ambiance urbaine et futuriste sera à découvrir au sein d’Illumis.

Le jeu mettra en scène des Pokémon familiers des jeux X et Y.

Pokémon Legends: Z-A sortira en 2025 sur Nintendo Switch.

Pokémon Legends: Z-A : une aventure futuriste au cœur de la région de Kalos

Le très attendu Pokémon Legends: Z-A promet une nouvelle aventure palpitante dans la région de Kalos, et plus précisément à Illumis. Cette ville, réaménagée pour le confort des résidents humains et Pokémon, donne au jeu une atmosphère urbaine et futuriste. Les premières images montrent des ombres colorées et néon, laissant présager quels Pokémon seront présents.

Prévu pour 2025, Pokémon Legends: Z-A semble adopter une approche radicalement différente de celle de Pokémon Legends: Arceus. L’action pourrait se situer dans le futur, dans une réalité alternative, ou même à notre époque, plutôt que de se concentrer sur les légendes du passé. Le jeu mettra en scène de nombreux personnages familiers de la sixième génération de Pokémon, précédemment vus dans les jeux Pokémon X et Pokémon Y.

Un voyage futuriste à travers la ville d’Illumis

Le premier trailer de Pokémon Legends: Z-A donne un aperçu futuriste de la ville d’Illumis. Pikachu y court à travers les rues, passant devant de nombreuses formes reconnaissables d’autres créatures de la Gen 6 et des époques précédentes. La description YouTube du trailer indique que l’aventure se déroule à Illumis, “où un plan de réaménagement urbain est en cours pour faire de la ville un lieu appartenant à la fois aux gens et aux Pokémon.”

Des Pokémon familiers reviennent sur le devant de la scène

Parmi les Pokémon visibles dans le trailer, certains sont issus des évolutions ultérieures de leurs lignées, suggérant que leurs homologues plus jeunes pourraient également apparaître. La liste des Pokémon confirmés comprend des noms familiers tels que Pikachu, Onix ou encore Évoli.