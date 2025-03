The Pokémon Company déclare la guerre aux revendeurs avec une nouvelle mesure

Confrontée à une spéculation massive sur son célèbre jeu de cartes à collectionner, The Pokémon Company met en place des mesures inédites pour limiter la revente abusive.

Une nouvelle politique au Pokémon Center de Singapour

Le phénomène de revente massive affecte l’accès aux produits Pokémon TCG. Pour tenter d’y remédier, le Pokémon Center de Singapour a instauré une mesure inédite : les produits achetés sont désormais déballés de leur emballage plastique juste après la vente. Cette pratique existait déjà dans certains magasins japonais, mais c’est une première pour des produits en anglais. L’objectif est simple : les collectionneurs n’étant pas gênés par l’absence de scellage, ils achèteront malgré tout. En revanche, cela décourage les revendeurs, car les produits non scellés inspirent moins confiance sur les plateformes comme eBay.

Des distributeurs automatiques mieux régulés

Les machines de distribution automatique dédiées au Pokémon TCG sont aussi concernées par ces nouvelles règles. Très populaires, ces distributeurs étaient souvent vidés en quelques minutes par des revendeurs. Pour limiter ce phénomène, des quotas d’achat ont été mis en place. Après qu’une certaine quantité de produits soit vendue, la machine entre en pause avant de proposer à nouveau du stock. Cette restriction rend l’achat massif plus compliqué et plus lent. De plus, des panneaux interdisant le stationnement prolongé devant les machines ont été installés pour décourager toute tentative d’abus. Ces mesures cherchent à limiter les pratiques agressives.

Préserver la santé de la marque sur le long terme

La spéculation excessive nuit à l’image et à la viabilité du Pokémon TCG. Lorsque les cartes deviennent trop difficiles à obtenir, les joueurs et collectionneurs peuvent se détourner vers d’autres jeux comme Lorcana ou Magic: The Gathering. Bien que ces franchises rencontrent elles aussi des problèmes similaires, la concurrence reste un risque réel. En rendant les produits plus accessibles aux véritables passionnés, The Pokémon Company espère fidéliser sa communauté. Il est essentiel que les fans puissent profiter du jeu sans subir les effets de la revente. Ces efforts visent à garantir une expérience plus équitable.

Une stratégie globale encore en développement

Aucune de ces mesures ne suffira, à elle seule, à éliminer les problèmes liés aux revendeurs. Ces derniers trouveront toujours des moyens de contourner les limitations. C’est pourquoi The Pokémon Company envisage également d’augmenter la production et la distribution de ses cartes dans les points de vente officiels. L’idée est d’inonder le marché avec suffisamment de stock pour décourager la spéculation. Cette approche semble être une priorité pour l’entreprise. Combinées aux restrictions locales, ces solutions pourraient améliorer progressivement l’accès aux produits pour les vrais fans du TCG.