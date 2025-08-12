Les cartes Pokémon sèment à nouveau le chaos chez McDonald’s

Une carte Pikachu offerte par McDonald’s au Japon déclenche une ruée massive, forçant une suspension immédiate de la promotion.

Une promotion attendue qui tourne court au Japon

Si l’on pensait avoir tout vu lors des folles campagnes de distribution de cartes Pokémon dans les menus Happy Meal en Amérique du Nord, voilà que le phénomène a soudainement frappé le Japon. Plus rare dans l’archipel que sur le continent américain, cette opération organisée par McDonald’s a pourtant été victime d’un succès foudroyant : la sortie d’une carte Pikachu exclusive, affichant fièrement le logo du géant du fast-food et un Pikachu attrapant un burger, a déchaîné les passions. Initialement prévue pour durer trois jours, la distribution n’aura finalement survécu qu’une seule journée, confrontée à une demande bien supérieure à l’offre.

McDonald's Japan has apologized after limited edition Pokemon Happy Meals containing exclusive cards sold out in less than 24 hours People were buying the meals just to resell the cards on eBay, with some customers just throwing out their food pic.twitter.com/pdZrnWBD0Z — Dexerto (@Dexerto) August 9, 2025

L’engouement attise la spéculation

Comme souvent dans ce type d’opérations très convoitées, les files d’attente interminables se sont multipliées devant les restaurants japonais. Les échos rappellent furieusement la crise traversée outre-Atlantique en 2021 : on raconte des repas jetés à la poubelle par des clients uniquement venus obtenir leur précieuse carte. Très vite, ces objets de collection ont inondé des plateformes comme eBay, attirant la convoitise de revendeurs désireux de profiter de cet engouement. Face à cette effervescence et pour éviter tout débordement supplémentaire, McDonald’s Japon a décidé de mettre un terme prématuré à la promotion.

Une gestion plus stricte ailleurs… mais jusqu’à quand ?

Depuis la tempête nord-américaine de 2021, The Pokémon Company et ses partenaires ont considérablement renforcé leurs dispositifs : hausse massive de la production de cartes et limitations draconiennes sur le nombre de produits vendus par point de vente. Parmi les mesures mises en place récemment :

Files d’attente numériques sur le site officiel Pokémon Center.

Quota strict via distributeurs automatiques dédiés au TCG.

Si ces ajustements semblent porter leurs fruits aux États-Unis et au Canada – où une nouvelle campagne Happy Meal est d’ailleurs peu probable avant l’an prochain –, la fièvre japonaise laisse planer un doute : même avec des moyens renforcés, l’appétit pour ces cartes demeure difficile à contenir.

L’avenir incertain de la carte exclusive Pikachu

À ce stade, rien n’indique que cette fameuse carte spéciale franchira les frontières japonaises. Pourtant, l’expérience montre que les objets exclusifs finissent souvent par arriver chez nous. La question reste donc ouverte : assisterons-nous bientôt à un nouveau rush sur une version occidentale ? Une chose est sûre : dès qu’il s’agit de Pokémon, l’histoire se répète – et la tension ne faiblit jamais vraiment.