Nintendo et The Pokémon Company portent plainte contre le créateur de Palworld, Pocketpair

Palworld est fréquemment comparé à un "Pokémon armé". Cette description insolite éveille la curiosité, n'est-ce pas ?

Tl;dr Nintendo et The Pokémon Company portent plainte contre le développeur japonais Pocketpair pour violation de brevets.

Le jeu Palworld, considéré comme une parodie de Pokémon, est au cœur du litige.

Malgré le succès immédiat de Palworld, Nintendo cherche à obtenir une injonction contre l’infraction et des dommages-intérêts.

Pocketpair soutient que son jeu est plus similaire à Ark Survival Evolved et Vanaheim qu’à Pokémon.

La guerre des monstres : Nintendo s’attaque à Pocketpair

Nintendo et The Pokémon Company ont déposé une plainte pour violation de brevets contre Pocketpair, le développeur japonais du jeu vidéo Palworld. Certains décrivent ce dernier comme une parodie de Pokémon, mettant en scène d’adorables monstres armés.

Un succès fulgurant entaché par une controverse

Palworld, disponible en accès anticipé depuis le 18 janvier, a connu un succès fulgurant, vendant 15 millions de copies sur Steam et attirant plus de 25 millions de joueurs en un mois seulement. Toutefois, ce succès a attiré l’attention de The Pokémon Company. Peu après le lancement de Palworld, elle a annoncé qu’elle allait enquêter sur un jeu « sorti en janvier 2024 » et qu’elle prendrait « des mesures appropriées pour répondre à toute violation des droits de propriété intellectuelle liés à Pokémon ». Il semblerait que cette enquête soit désormais terminée et qu’une action en justice ait été décidée.

Une affaire de violation de brevets

Dans son annonce du procès, Nintendo a déclaré : « Cette plainte vise une injonction contre la violation et une indemnisation pour les dommages, au motif que Palworld, un jeu développé et publié par le défendeur, viole plusieurs droits de brevets. »

La défense de Pocketpair

Malgré les accusations, Pocketpair a défendu son jeu en affirmant qu’il est plus proche de Ark Survival Evolved et Vanaheim que de Pokémon. Le PDG de l’entreprise, Takuro Mizobe, a soutenu que Palworld avait « passé les revues juridiques » et qu’aucune action en justice n’avait été intentée contre Pocketpair concernant son développement. Alors que les monstres de Palworld pourraient sembler familiers aux fans de Pokémon, le jeu adopte un ton plus sombre. Les joueurs ont la possibilité de se comporter en amis des monstres appelés « Pals », mais peuvent aussi les tuer, les faire combattre à mort ou même les vendre comme esclaves.