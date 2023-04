ARK : Survival Ascended, un remaster d’ARK : Survival Evolved avec l’Unreal Engine 5

Studio Wildcard annonce la sortie d'ARK : Survival Ascended pour fin août prochain sur consoles et PC.

Développé avec le moteur graphique Unreal Engine 5, le remaster ARK : Survival Ascended de Studio Wildcard est composé de l’île de départ, Survival of the Fittest (un mode Battle Royale) et les maps non-canoniques. A noter que les DLC Scorched Earth, Aberration, Extinction, Genesis Part 1 et Genesis Part 2 seront disponibles dans les pass Explorateur et Genesis, tous deux facturés à 19,99 euros.

Notre désir de repousser les limites d’ARK 2 sur une plateforme de nouvelle génération nous a amenés à prendre la décision de créer un produit ARK intermédiaire sur Unreal Engine 5 en utilisant une partie de la nouvelle technologie que nous sommes en train de construire, ce qui nous permettra d’approfondir notre maîtrise du nouveau moteur et de tester certaines de nos avancées techniques les plus risquées. Nous pourrons ainsi mieux comprendre comment les techniques de rendu et d’éclairage fonctionnent sur console, quelles seront les performances, si nous pouvons optimiser et fournir de l’eau et du feuillage interactifs à grande échelle, et bien d’autres choses encore.

Les joueurs Xbox Series X, Xbox Series S et PC ne pourront obtenir le remaster ARK : Survival Ascended que par le biais du ARK Respawned Bundle. Ce pack comprend à la fois ARK : Survival Ascended et ARK 2 et sera vendu au prix de 49,99 dollars. Il permettra notamment d’accéder à une version bêta fermée exclusive d’ARK 2 d’une durée d’un mois en 2024. Les joueurs PS5 pourront mettre la main sur ARK : Survival Ascended en tant que jeu next-gen autonome au prix de 39,99 dollars dès l’arrêt des serveurs d’ARK : Survival Evolved.

Les nouveautés next-gen d’ARK : Survival Ascended