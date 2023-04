ARK 2 : la sortie est repoussée à fin 2024

A cause d'un développement compliqué avec l'Unreal Engine 5, ARK 2 désormais attendu pour l'année prochaine.

Un retard de plus d’un an est annoncé pour ARK 2 :

Nous nous excusons sincèrement pour ce retard et apprécions vraiment votre compréhension. Votre soutien et votre passion sont essentiels pour nous, et nous continuerons à travailler intensément pour offrir l’ultime expérience de survie en dinosaure de nouvelle génération. Dans cette optique, nous ne prévoyons pas de présenter de gameplay/captures d’écran/vidéos d’ARK 2 cette année. Cependant, nous avons l’intention de vous tenir informés et de vous impliquer dans le processus de développement en présentant régulièrement d’autres éléments d’ARK 2 dans les mois à venir, jusqu’à ce que nous dévoilions le gameplay l’année prochaine.

Le communiqué précise par ailleurs :

Notre objectif est de faire d’ARK 2 le meilleur jeu possible et d’offrir aux joueurs une expérience vraiment exceptionnelle et gratifiante. L’Unreal Engine 5 d’Epic Games est une technologie incroyablement nouvelle pour nous (et pour tous les développeurs), et nous souhaitons utiliser cette technologie de pointe au maximum de son potentiel tout en créant un jeu d’une ampleur inégalée au sein du Studio Wildcard. Au fur et à mesure que nous en apprenons plus sur le moteur et que nous développons la suite, nous avons adapté nos flux de travail et ajusté nos pipelines pour nous adapter à ce nouveau paradigme de nouvelle génération, et à cause de tout ce que cela implique, nous avons besoin de plus de temps pour le développement.

Un trailer pour ARK 2

Studio Wildcard rappelle le synopsis d’ARK 2 :

Survivre au passé. Apprivoisez le futur. Réveillé dans un monde primitif peuplé de dinosaures et d’humains luttant pour leur domination, vous devez faire équipe avec des héros légendaires pour affronter des forces obscures.

Prévu pour l’instant sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Steam/Microsoft Store), sans oublier le Xbox Game Pass dès son lancement, ARK 2 mettra en scène Vin Diesel (Fast and Furious, Bloodshot, Riddick) dans le rôle de Santiago et Auli’i Cravalho (Moana/Vaiana, Crush, Darby and the Dead) dans le rôle de sa fille Meeka.