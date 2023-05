JCC Pokémon Live : la nouvelle application de The Pokémon Company arrive cet été

Contrairement à JCC Pokémon Online qui était produit par le studio Dire Wolf Digital, JCC Pokémon Live est développé et édité par The Pokémon Company.

Attendue pour le 8 juin prochain dans le monde entier sur smartphones (iOS, Android) et ordinateurs (Windows, macOS), après une bêta de presque deux ans, la version modernisée de JCC Pokémon Online offre aux joueurs débutants et vétérans un moyen amusant et accessible de découvrir le Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon par le biais de divers modes de jeu, des quêtes quotidiennes, des avatars personnalisables et des accessoires liés à la licence, ainsi que des activités phares comme la construction de decks et les combats contre des amis.

JCC Pokémon Online vers JCC Pokémon Live, fermeture des serveurs et migration des comptes

Un porte-parole de The Pokémon Company explique comment migrer les comptes de JCC Pokémon Online vers JCC Pokémon Live :

JCC Pokémon Online et JCC Pokémon Live utilisent tous deux le même service de compte du Pokémon Trainer Club pour se connecter. Lorsque les joueurs se connectent à JCC Pokémon Live pour la première fois, toutes les données de collection de JCC Pokémon Online associées à un compte du Pokémon Trainer Club seront automatiquement transférées vers JCC Pokémon Live. Pendant la bêta de JCC Pokémon Live, les joueurs de JCC Pokémon Online ont la possibilité de retarder le transfert de leur collection de JCC Pokémon Online, ce qui leur permet de continuer à jouer aux deux applications avec le même compte du Pokémon Trainer Club jusqu’à ce que JCC Pokémon Online disparaisse le 5 juin prochain ou jusqu’à ce qu’ils choisissent de migrer leur collection avant la fin de la bêta. En outre, les joueurs pourront continuer à migrer leur compte même après la fin de JCC Pokémon Online, sous réserve d’une notification contraire. Les progrès réalisés par un joueur dans JCC Pokémon Live pendant la phase bêta n’auront pas d’incidence sur son compte JCC Pokémon Online.

Pour célébrer la communauté et la fin de la bêta mondiale de JCC Pokémon Live, tous les joueurs qui se connecteront entre le 2 mai et le 6 juin 2023 recevront un cadeau spécial comprenant une pièce unique de la bêta mondiale, une boîte à cartes et des pochettes à cartes.

JCC Pokémon Live en avance sur Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon

La dernière extension du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon, Écarlate et Violet – Évolutions à Paldea, sera jouable dans JCC Pokémon Live dès son lancement, soit un jour avant la sortie des cartes physiques. Celle-ci introduit de nouveaux Pokémon-ex, qui possèdent des PV élevés ainsi que des attaques et des talents puissants. Cependant, ils offrent deux cartes Récompense lorsqu’ils sont mis K.O. L’extension Écarlate et Violet – Évolutions à Paldea contient également de nouveaux Pokémon-ex Téracristal, notamment Roigada, Foretress et Dedenne, représentés sur des cartes entièrement illustrées pour mettre en valeur l’apparence de cristal de cette nouvelle forme. Des illustrations alternatives seront également utilisées pour les cartes « illustration rare » et les cartes « illustration spéciale rare », donnant ainsi l’opportunité aux dresseurs et dresseuses de collectionner des cartes aux illustrations uniques, qui mettent en valeur la personnalité ou les évolutions du Pokémon.