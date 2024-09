Nintendo lancera des packs Switch Mario Kart à prix réduit en octobre

Il existe une version standard et une version groupée OLED. Ces deux versions se distinguent-elles beaucoup l'une de l'autre ?

Tl;dr Nintendo lance de nouveaux packs Switch pour les fêtes.

Les packs incluent Mario Kart 8 Deluxe et un abonnement Switch Online de 12 mois.

Un modèle OLED avec le même pack est proposé pour 350$.

La prochaine génération de Switch pourrait être annoncée ce mois-ci.

Nintendo prépare les fêtes avec de nouveaux packs Switch

Préparez-vous pour un Noël haut en couleur avec Nintendo ! La célèbre entreprise de jeux vidéo japonaise a annoncé la commercialisation de tout nouveaux packs Switch, disponibles dès octobre, en prévision de la saison des fêtes de fin d’année.

Des packs complets pour une expérience de jeu optimale

Chaque pack Switch comprendra une console, un code de téléchargement pour la version numérique de Mario Kart 8 Deluxe et un abonnement individuel de 12 mois à Switch Online. Ce dernier donne accès à des classiques de la NES, de la Super NES et de la Game Boy. Le pack de base comprenant une Switch avec des Joy-Cons bleus et rouges sera proposé au tarif de 300$.

Il est à noter que Nintendo propose déjà un pack Switch-Mario Kart 8 Deluxe, vendu à 360$, mais celui-ci n’offre que trois mois d’abonnement à Switch Online.

Un modèle OLED pour une meilleure expérience visuelle

Pour les amateurs de haute définition, Nintendo propose également un pack incluant son modèle OLED pour 350$. Ce modèle dispose d’un écran plus grand et d’une meilleure autonomie que le modèle standard. Ces packs seront disponibles en quantités limitées, uniquement dans la boutique en ligne My Nintendo Store et dans certains magasins de détail.

Vers une nouvelle génération de Switch ?

Selon certaines rumeurs, Nintendo pourrait annoncer ce mois-ci la prochaine génération de sa console Switch. Cette nouvelle version serait entièrement rétrocompatible, tant pour les jeux numériques que physiques, et dotée d’un processeur plus puissant que le premier modèle de Switch. Elle pourrait disposer de 8Go de RAM et de 64 Go de stockage interne, et supporter la technologie d’upscaling DLSS de NVIDIA. Cependant, il faudra patienter jusqu’en 2025 pour sa sortie.

Ce Noël, il est donc temps de se faire plaisir ou de gâter vos proches avec les nouveaux packs Nintendo Switch !