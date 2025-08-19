Razer sort la collection Ectoplasma en France

La collection Razer | Pokémon s’élargit avec le casque Ectoplasma qui vient hanter nos setups ! Le casque est à la base un Razer Kraken Kitty V2 mais pimpé pour ressembler au Pokémon de première génération. Avis aux collectionneurs !

Après un premier lancement avec les starters de la première génération, Razer sort enfin hors d’Asie, le Razer Kraken Kitty V2 Edition Ectoplasma, dérivé du modèle lancé en 2023. Cette version spéciale conserve l’ADN technique du casque d’origine, tout en adoptant un design unique aux couleurs et motifs d’Ectoplasma (Gengar en anglais), le célèbre Pokémon spectre.

Le casque conserve une structure légère et un port circum-aural avec coussinets en mousse à mémoire de forme recouverts de similicuir doux, offrant un confort prolongé même lors de sessions de plusieurs heures. Les oreillettes intègrent les transducteurs Razer TriForce de 40 mm ainsi qu’un éclairage Razer Chroma RGB qui permettra d’éclairer la silhouette du Pokémon sur les oreillettes, tandis que l’intérieur cache un Ectoplasma de chaque côté. La spatialisation est assurée par un système 7.1. On aura le micro Razer HyperClear Cardioid qui malheureusement n’est pas amovible. Le casque n’évolue pas par rapport à la version de 2023 et il sera donc filaire !

Malgré ça, cette édition limitée conserve des performances audio et un confort au niveau des standards actuels, tout en ajoutant une touche visuelle qui séduira autant les joueurs que les collectionneurs. Il sera vendu dès maintenant pour 159,99€ (soit 40€ de plus que la version vanilla Kraken Kitty V2)