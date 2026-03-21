La série Pokémon méconnue de Netflix fait son retour avec de nouveaux épisodes au moment idéal

La série Pokémon, passée inaperçue sur Netflix, fait son retour avec de nouveaux épisodes. Ce lancement coïncide avec une période idéale pour les fans, leur offrant une occasion parfaite de redécouvrir cet univers culte.

Tl;dr Nouvelle saison de Pokémon Horizons disponible sur Netflix

disponible sur Netflix Fin de l’ère Ash Ketchum, nouveaux héros à l’honneur

Série plus narrative, univers enrichi et batailles stratégiques

Un tournant majeur pour la saga Pokémon

Difficile d’imaginer l’univers de Pokémon sans la figure de Ash Ketchum. Pourtant, depuis le départ du jeune dresseur – devenu champion du monde après vingt-six ans de péripéties –, la série a osé franchir une étape décisive. Cette transition, aussi audacieuse qu’attendue, avait de quoi inquiéter les plus fidèles : comment continuer à captiver sans son visage emblématique ? La réponse s’appelle Pokémon Horizons, la nouvelle ère d’un phénomène qui ne faiblit pas.

Nouveaux héros, nouveaux défis

Cette troisième saison, intitulée Rising Hope Part 2, s’est invitée sur Netflix le 20 mars dernier. Exit le traditionnel duo Ash-Pikachu : place désormais à Liko et Roy, accompagnés par leurs partenaires Sprigatito et Fuecoco. Ces nouveaux protagonistes permettent à la série d’explorer des arcs inédits : après leur aventure à Laqua, ils poursuivent leur périple avec les « Rising Volt Tacklers », s’interrogeant notamment sur une énigmatique brume rose affectant certains Pokémon. En toile de fond, les ambitions des Explorers intensifient la tension et promettent des retournements haletants.

Un format repensé pour séduire anciens et nouveaux fans

Le pari était risqué : transformer en profondeur une formule éprouvée depuis trois décennies. Pourtant, en abandonnant le schéma classique « un épisode, un combat », la série mise désormais sur une narration feuilletonnante. Le résultat ? Un univers densifié où les relations entre personnages et Pokémon évoluent réellement au fil des épisodes – une immersion renforcée par une esthétique modernisée qui n’a rien à envier aux productions récentes.

Pour ceux qui hésiteraient encore à plonger dans cette nouvelle aventure, voici ce que réserve ce renouveau :

Batailles stratégiques : fini les affrontements convenus ; chaque duel met en valeur les capacités spécifiques des créatures et le développement tactique des héros.

fini les affrontements convenus ; chaque duel met en valeur les capacités spécifiques des créatures et le développement tactique des héros. Adversaires charismatiques : la galerie de « méchants » gagne en consistance.

la galerie de « méchants » gagne en consistance. Aventures modernes : l’ancrage dans notre époque se ressent jusque dans l’écriture.

Netflix, nouveau foyer des familles fans d’animation

En accueillant cette troisième saison parmi ses contenus jeunesse – aux côtés de titres comme The Lego Movie, Matilda, ou encore Gabby’s Dollhouse –, la plateforme confirme sa volonté d’être LA destination incontournable pour petits et grands amateurs d’animation. L’avenir de Pokémon Horizons, lui, semble bien assuré… même sans son héros légendaire.