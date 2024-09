Pokémon Horizons ose enfin ce que la série originale n’osait pas faire

Avec Pokémon Horizons, le studio d'animation OLM ouvre la porte à des intrigues plus élaborées, offrant à des personnages comme Amethio un parcours de rédemption. Une approche qui tranche avec la simplicité des méchants de la Team Rocket dans la série originale.

Tl;dr Pokémon Horizons prépare une rédemption pour son méchant, Amethio.

Amethio et Liko ont collaboré pour s’échapper d’une grotte.

Amethio pourrait se racheter, contrairement à Jessie et James de la série originale Pokémon.

Les fans de la franchise Pokémon ont longtemps espéré la rédemption d’Amethio.

Une rédemption inattendue dans Pokémon Horizons

Dans un revirement de situation surprenant, la série Pokémon Horizons semble préparer une rédemption pour son personnage antagoniste, Amethio. Cette évolution majeure est une première dans l’histoire de Pokémon, comparée à la série originale où une telle opportunité n’a jamais été donnée à Jessie et James.

Amethio et Liko : une alliance inédite

Dans l’épisode 65, Amethio et Liko se retrouvent coincés dans une grotte après une trahison de la part des coéquipiers d’Amethio. Cette situation les force à collaborer pour s’échapper, ce qui leur permet de discuter de manière non conflictuelle pour la première fois. Liko remarque alors qu’Amethio est bien plus honorable que ses collègues Explorateurs.

Une chance de rédemption pour Amethio

Amethio, expulsé des Explorateurs suite à ce piège, semble vouloir regagner leur faveur. Cependant, les observations de Liko laissent à penser que son destin pourrait être une rédemption, et non un simple retour parmi les « méchants ». Un changement que la Team Rocket, malgré ses moments héroïques, n’a jamais eu l’occasion de connaître.

Une rédemption fan-tas-mée

Depuis sa première apparition, Amethio se distingue des autres antagonistes de Pokémon. Son sauvetage de Sprigatito et son refus d’utiliser ce dernier comme monnaie d’échange ont amené de nombreux fans à espérer une rédemption. Que ce soit en rejoignant les Rising Volt Tacklers ou en restant indépendant, Amethio, avec ses compétences de dresseur et sa connaissance des objectifs des Explorateurs, pourrait s’avérer être un allié précieux.