Sony s’associe à l’équipe de Palworld pour former une nouvelle entreprise

Curieusement, les avocats de Nintendo ont décidé de ne pas intervenir malgré la sortie programmée des produits dérivés de Palworld cette semaine.

TL;DR Pocketpair et Sony Music Entertainment créent ensemble Palworld Entertainment, Inc.

Cette alliance vise à développer l’IP Palworld globalement et à étendre ses activités commerciales.

Palworld, un jeu qui ressemble beaucoup à Pokémon, a connu un immense succès.

Sony et Pocketpair s’unissent pour créer Palworld Entertainment

Dans une alliance inattendue, Pocketpair, le développeur et éditeur de jeux derrière le succès de Xbox Game Pass, Palworld, a annoncé mercredi sa nouvelle collaboration avec Sony Music Entertainment. Ils créent ensemble une nouvelle entité baptisée Palworld Entertainment, Inc.

Développer Palworld sur plusieurs fronts

L’objectif de cette coentreprise, selon leurs propres termes, est d’« accélérer le développement multifacettes de Palworld à l’échelle mondiale et son expansion ». Derrière ce langage d’entreprise, c’est l’idée de marchandises dérivées qui est implicitement exprimée.

Ce nouveau partenariat englobe Sony Music Entertainment, Inc. et l’éditeur de jeux et de séries d’animation Aniplex, Inc., toutes deux branches de la grande société Sony Corporation. Pocketpair indique que les produits dérivés de Palworld seront bientôt disponibles en pré-commande sur Aniplex Online.

Élargir la portée de l’IP Palworld

La nouvelle entité Palworld Entertainment, Inc. se chargera de gérer la licence commerciale de Palworld. Leur mission, selon leur site web, est de prendre en charge « diverses opérations de licence nationales et internationales pour le jeu Palworld de Pocketpair », avec le but ultime « d’accélérer le développement multifacette de Palworld et d’élargir encore plus l’IP ».

Pour être clair : le but ultime de cette démarche est d’exploiter le potentiel commercial de cette IP, il va y avoir du potentiel à capitaliser.

Une histoire de succès et d’ironie

Lorsque Palworld a été lancé en janvier en Accès anticipé, de nombreux acteurs de l’industrie du jeu vidéo ont parié sur le fait que Nintendo le conduirait dans l’oubli en le poursuivant en justice. Le jeu, qui ressemble à s’y méprendre à Pokémon, a connu un succès retentissant avec plus d’un million de copies vendues en huit heures et plus de 25 millions de joueurs dès son premier mois.

Finalement, The Pokémon Company n’a pas (encore) engagé d’action en justice. Le plus ironique dans l’histoire est sans doute que The Pokémon Company a été établi comme une coentreprise similaire entre Nintendo, Game Freak et Creatures en 1998. Comme on dit souvent, bien joué Sony.

Palworld Entertainment débutera sa nouvelle campagne de licence avec une série de « marchandises exclusives basées sur le jeu ». Ces nouveaux produits seront présentés pour la première fois au salon Bilibili World 2024 à Shanghai en Chine, évenement qui commence dans deux jours.