Nintendo tease un jeu d’horreur qui laisse les fans sans voix

L'horreur prépare son retour chez Nintendo avec Emio.

Tl;dr Un nouveau jeu d’horreur est teasé par Nintendo.

Le teaser se nomme Emio.

Nintendo a imposé une restriction d’âge pour le teaser.

La nature du jeu et la plateforme restent inconnues.

Le retour de l’horreur chez Nintendo

En dévoilant un premier teaser pour un futur jeu d’horreur, Nintendo semble vouloir revenir au genre de l’horreur. Si la marque japonaise a déjà proposé quelques titres horrifiques exclusifs, comme Eternal Darkness: Sanity’s Requiem sur Nintendo GameCube, Fatal Frame: Maiden of the Black Water sur Nintendo Wii U ou Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise sur Nintendo Switch, la majorité des jeux d’horreur de son catalogue sont issus des studios et éditeurs tiers.

Emio, un personnage mystérieux

Le teaser de 15 secondes, sobrement intitulé Emio, a été diffusé sur plusieurs chaînes YouTube de Nintendo. Il met en scène une silhouette portant un trench-coat et un sac en papier sur la tête, sur lequel est dessiné un visage souriant. La question « Qui est Emio?« , posée dans le descriptif de la vidéo, a déjà suscité de nombreuses spéculations parmi les fans. Le nom « Emio » se traduit approximativement par « homme souriant« , ce qui semble cohérent avec l’apparence du personnage.

Un jeu classé M ?

Il est à noter que la restriction d’âge pour la teaser a été demandée par Nintendo et non imposées par YouTube. Ce détail, associé au fait que la vidéo commence par un avertissement « à l’attention du spectateur« , suggère que le jeu pourrait être classé M (Mature), ce qui n’est pas courant pour un titre Nintendo. Habituellement, la marque privilégie des jeux destinés à un public familial.

Quelques indices

Il est également surprenant que Nintendo annonce un nouveau jeu seulement quelques semaines après son Nintendo Direct de l’été. Cela pourrait indiquer que le jeu d’horreur est destiné à la prochaine console de Nintendo, encore non révélée, surtout si elle utilise des visuels plus réalistes que ceux que la Nintendo Switch pourrait avoir du mal à gérer.