Palworld sur PS5 : Pocket Pair fait du teasing

Développé par Pocket Pair, Palworld propose une aventure unique mêlant capture de créatures et survie dans un monde enchanteur.

La communauté des joueurs PlayStation peut commencer à se réjouir. Il semblerait en effet que le studio japonais Pocket Pair ait confirmé le portage de Palword sur PS5. Après avoir fait une entrée fracassante sur Xbox Series X|S et PC, les joueurs PlayStation attendaient avec impatience des nouvelles sur une possible sortie du jeu hors de l’écosystème de Microsoft. Ce moment tant attendu pourrait enfin se concrétiser, l’équipe créatrice de Palworld distillant des messages cryptiques qui laissent entendre qu’un tel projet est en cours.

C’est le community manager de Pocket Pair, Bucky, qui a jeté un pavé dans la mare. Sur le réseau social X (anciennement Twitter), il a partagé de manière humoristique un post sur comment pimenter leur amour pour Palworld, suggérant finalement d’ajouter des cœurs bleus à la collection existante d’émojis verts, blancs et noirs. Le message était suivi de l’émoji “yeux”, généralement utilisé pour teaser quelque chose, et le bleu est traditionnellement associé à la marque PlayStation de Sony. Il semble donc raisonnable de penser qu’un portage de Palworld sur PS5 est en préparation.

Étant donné la popularité de Palworld, il est logique que Sony Interactive Entertainment souhaite proposer ce jeu sur PS5, surtout après le succès qu’il a rencontré sur les consoles Xbox. En quelques jours seulement après son lancement en accès anticipé, le MMO de survie de Pocket Pair est devenu l’un des jeux les plus joués sur la plateforme Steam et le Xbox Game Pass. Malgré une diminution de la base de joueurs ces derniers mois, le jeu continue d’afficher de bons chiffres. La sortie sur PS5 pourrait donc donner un nouvel élan à Palworld, notamment à l’approche de sa prochaine mise à jour majeure.

On en pense quoi ?

Palworld de Pocket Pair a su captiver les joueurs avec son concept unique et son gameplay dynamique. Son arrivée sur PS5 ne peut qu’élargir son public et contribuer à sa pérennité. Avec ses créatures adorables et ses mécanismes de survie engageants, Palworld offre une expérience de jeu unique et captivante. Les graphismes colorés et le vaste monde ouvert en font un véritable plaisir visuel.