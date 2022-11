Pokémon : Sacha Ketchum est officiellement le Dresseur Pokémon le plus puissant du monde

Après 25 ans d'aventures, de rencontres et de combats, Sacha Ketchum a enfin réalisé le rêve de sa vie en devenant le meilleur Dresseur Pokémon au monde en remportant le Tournoi des Huit Maîtres du Couronnement Mondial.

Trop souvent habitué à la défaite depuis le début de la série animée Pokémon, Sacha Ketchum avait franchi une première étape en 2019 avec l’obtention du titre de tout premier Maître de Ligue de la région d’Alola. Trois ans après, le Dresseur Pokémon du Bourg-Palette devient Champion du Monde dans le dernier épisode de Pokémon Ultimate Journeys qui a été diffusé au Japon la semaine dernière et qui devrait être disponible ultérieurement dans le monde entier.

He's done it! Ash has become a World Champion! 🏆🎉 pic.twitter.com/a2jPb8pym3 — Pokémon (@Pokemon) November 11, 2022

Taito Okiura, vice-président du marketing chez The Pokémon Company International, a déclaré :

La détermination et la persévérance qu’a montrées Sacha Ketchum pendant 25 saisons pour atteindre son but de devenir le meilleur Dresseur Pokémon du monde sont l’exemple parfait de ce qu’être un Dresseur Pokémon signifie.

Sacha Ketchum, le nouveau Monarque du Tournoi du Couronnement Mondial

Dans la série animée Pokémon Ultimate Journeys, le Tournoi des Huit Maîtres du Couronnement Mondial est un championnat mondial qui réunit les meilleurs dresseurs de toutes les régions, y compris les anciens champions comme la redoutable Cynthia et d’autres comme Iris, Pierre Richard et Peter. Après avoir écrasé la concurrence grâce à une équipe composé de Pikachu, Lucario, Hydragon, Ectoplasma, Dracolosse et Palarticho pour atteindre la finale, Sacha Ketchum s’est retrouvé face à Tarak, le Maître de la Ligue Pokémon de Galar.

Le match s’est terminé par un affrontement intense entre Pikachu et le Dracaufeu de Tarak. Cette issue est appropriée, étant donné que Pikachu est le seul Pokémon de Sacha qui l’a accompagné tout au long de ses 25 ans de voyage. Une belle manière de boucler la boucle.

La fin des folles aventures de Sacha Ketchum dans Pokémon ?

Sacha Ketchum devenant Champion du Monde est un tournant significatif dans la culture populaire et la licence. Si The Pokémon Company n’a pas annoncé de plans pour une nouvelle série animée Pokémon avec un nouveau protagoniste, cela n’a pas empêché les fans de spéculer sur les réseaux. Pour eux, le voyage de Sacha pourrait bien toucher à sa fin avec Pokémon Ultimate Journeys.