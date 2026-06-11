The Legend of Zelda: Ocarina of Time revient avec un remake

Nintendo a enfin officialisé le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time sur Switch 2, avec un premier teaser et une fenêtre de sortie.

En bref Nintendo a officiellement annoncé le remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

Un court teaser montre un Link visiblement retravaillé graphiquement, suggérant un vrai remake visuel plutôt qu’un simple remaster.

La sortie est prévue avant fin 2026 sur Nintendo Switch 2.

Le vrai morceau de fin d’année 2026 de Nintendo pourrait bien être là. The Legend of Zelda: Ocarina of Time revient en remake sur Switch 2, et même si l’éditeur japonais a montré très peu de choses, l’annonce pèse lourd. On parle quand même d’un épisode que pas mal de joueurs rangent tout en haut de la pile.

Le remake que tout le monde attendait a enfin une existence officielle

Cette fois, ce n’est plus une rumeur qui traîne entre deux insiders. Nintendo a officialisé le retour de The Legend of Zelda: Ocarina of Time lors de son dernier Direct, en toute fin de présentation. Un choix loin d’être anodin, parce que ce genre de slot, chez Nintendo, sert rarement à meubler.

Le plus amusant, c’est que le terrain était déjà préparé. Plus tôt dans l’année, un leak assez remarqué affirmait qu’une nouvelle version du jeu allait bientôt être dévoilée. Entre-temps, Nintendo avait semé quelques indices. Là, le rideau est enfin tombé.

Un teaser minuscule, mais un Link déjà très différent

Le premier teaser dépasse à peine la minute. Résultat ? Pas de grand déballage, pas de séquence de gameplay qui retourne la table. La vidéo pose surtout l’ambiance du récit et montre rapidement une nouvelle version du jeune Link.

Et ça suffit pour capter un truc essentiel, le chantier visuel a l’air sérieux. Le modèle du héros affiche des améliorations graphiques nettes, assez pour distinguer cette mouture des éditions sorties sur Nintendo 64, Nintendo GameCube puis Nintendo 3DS. On reste sur un teaser, donc prudence, mais le saut est déjà visible. Clairement, ce n’est pas un simple coup de polish.

Une fenêtre de sortie large, mais un créneau qui dit beaucoup

Pour la date, Nintendo reste flou. Aucun jour, aucun mois, juste une certitude, le jeu sortira avant la fin 2026.

Mais ce flou raconte quand même quelque chose. D’après les informations qui circulaient déjà avant l’annonce, ce remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time serait pensé comme le gros jeu de Nintendo autour des fêtes de fin d’année sur Switch 2. En gros, on regarde plutôt vers novembre ou décembre 2026. Et pour un titre de cette taille, ce placement ressemble à un move très logique.

La suite se jouera plus tard, probablement dans un autre Direct

Nintendo a simplement indiqué que davantage d’informations et de séquences du jeu arriveraient plus tard, sans donner de date. Donc oui, il va falloir patienter.

Si on suit le rythme habituel du constructeur, le prochain gros point d’étape pourrait tomber lors d’un Direct en septembre. Rien d’officiel à ce stade, mais l’idée colle avec ses habitudes. D’ici là, on a surtout une certitude, The Legend of Zelda: Ocarina of Time revient, et ce retour-là ne passe pas inaperçu.