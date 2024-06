The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, un nouveau spin-off centré sur Zelda

L'univers de The Legend of Zelda s'enrichit avec Echoes of Wisdom.

Tl;dr Nintendo a dévoilé The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom mettra en scène la princesse Zelda en quête de Link disparu.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sera disponible le 26 septembre 2024 sur Nintendo Switch.

Zelda utilisera un nouveau pouvoir, la création d’échos, pour progresser dans l’aventure.

Une nouvelle aventure pour la princesse Zelda

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, un nouvel opus qui n’avait jamais été évoqué auparavant, prend une direction différente de son prédécesseur, Zelda: Tears of the Kingdom. Il arrivera plus tard cette année sur Nintendo Switch, et plusieurs éléments de gameplay ont été présentés lors du Nintendo Direct de l’été.

Un rôle de protagoniste pour Zelda

Dans The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, les joueurs prendront le contrôle de la princesse Zelda alors qu’elle tente de percer les mystères entourant la disparition de son fidèle gardien, Link. La bande-annonce révèle que le jeu commence par Link venant au secours de la princesse. Après avoir réussi à la sauver, il est aspiré dans un portail et disparaît. Zelda endosse alors le rôle de protagoniste et doit retrouver le guerrier disparu.

Des capacités inédites pour Zelda

Comme vu lors de la présentation Nintendo Direct, Zelda recevra l’aide d’une fée nommée Tri et utilisera le tri-bâton. Ce bâton spécial permet à la princesse de créer des échos, des copies d’autres objets. Ce pouvoir sera essentiel dans son aventure, lui permettant de traverser Hyrule à la recherche de Link et de résoudre de nombreux casse-têtes qui entravent sa progression.

En plus de l’intrigue et des éléments de gameplay, la bande-annonce révèle que The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom arrivera le 26 septembre 2024 sur Nintendo Switch.