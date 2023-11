The Day Before : un accès anticipé est annoncé

La version PC de The Day Before arrive avec un accès anticipé.

Dans The Day Before de Fntastic, les joueurs vont explorer New Fortune City, une ville pittoresque “aux détails époustouflants” en pleine ère post-apocalyptique. En plus de s’aventurer dans des gratte-ciel vertigineux, d’immenses pôles financiers, de gigantesques centres commerciaux et des stades grandioses, ils pourront monter à bord de divers véhicules, rejoindre la colonie de survivants de Woodberry pour les aider à réinsuffler la vie à une société moribonde, mais également faire du troc d’objets, protéger des équipements et autres objets dans une salle de stockage personnelle et même bâtir une maison dans la zone de sécurité.

Un trailer pour The Day Before

Un porte-parole du studio russe Fntastic a déclaré :

Nous avons récupéré la marque “The Day Before” ! Cela a été confirmé par l’Intellectual Property Tribunal. Nous dédions cette victoire à tous nos futurs joueurs, tout cela a été fait pour eux. Pendant cinq ans, nous avons fait de notre mieux pour offrir aux gens ce jeu de rêve. Nous tenons également à remercier nos bénévoles pour leur soutien constant et leur foi en nous. Il sera disponible en accès anticipé, car il s’agit de notre premier grand jeu, et il peut y avoir des circonstances imprévues. La version complète sera lancée lorsque nous serons certains qu’il s’agit de la meilleure version possible du jeu, et nous pensons que les retours et l’implication des joueurs contribueront grandement à atteindre cet objectif. La version pour les consoles next-gen sera également disponible avec la version complète.

The Day Before sera disponible en accès anticipé sur PC via Steam à partir du 7 décembre prochain.