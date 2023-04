The Day Before : une bêta avant la sortie sur PC

Malgré son retrait indéterminé de la plateforme Steam suite à une perte du nom de la marque, la bêta de The Day Before est officiellement annoncée par Fntastic.

Attendu pour le 10 novembre prochain sur PC, puis plus tard sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S, le MMO post-apocalyptique en monde ouvert The Day Before de Fntastic sera jouable en avance par l’intermédiaire d’une bêta (fermée ou ouverte) qui n’a pas encore de date de sortie.

The Day Before beta announced, as Fntastic vows to bring the game back to Steam. https://t.co/wQvBeeRhMT pic.twitter.com/jYlKhx2hrJ — PCGamesN (@PCGamesN) April 19, 2023

Un porte-parole du studio russe Fntastic a déclaré :

Nous savons que vous êtes nombreux à attendre avec impatience la sortie de The Day Before, et nous tenons à vous remercier pour votre patience et votre soutien tout au long du processus de développement. Nous avons travaillé dur pour faire en sorte que le jeu réponde à nos plus hautes exigences, et nous sommes convaincus que l’attente en vaudra la peine. À l’approche de la date de sortie, nous prévoyons de proposer une bêta. Les joueurs auront ainsi l’occasion de tester The Day Before avant sa sortie et de nous faire part de leurs commentaires précieux, qui nous permettront d’améliorer le produit final.

The Day Before, un retour sur Steam… bientôt

En janvier dernier, The Day Before avait été retardé de plusieurs mois après que Fntastic ait révélé qu’il ne possédait pas la marque The Day Before à cause d’un conflit avec les droits ce qui entraînera par la suite la disparition de la page Steam du jeu. Alors que rien ne semble avoir évolué depuis, le studio russe épaulé par l’éditeur singapourien MyTona assure que The Day Before sera bientôt de retour sur Steam et que le reste de l’histoire rocambolesque autour du jeu appartiendra au passé.