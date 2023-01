The Day Before est à nouveau reporté… en raison d’un conflit de marque

La marque The Day Before n'appartient pas à Fntastic.

Annoncé pour le 21 juin 2022, The Day Before du studio russe Fntastic devait finalement arriver en mars prochain sur PC, puis plus tard dans l’année sur PS5, Xbox Series X et Xbox Series S, avant d’être de nouveau repousser de plusieurs mois pour viser une sortie d’ici le 10 novembre 2023. Si le premier report était lié au changement de moteur graphique, le deuxième est plutôt cocasse :

Steam a bloqué la page officielle de notre jeu à la demande d’un particulier, à cause du nom The Day Before. Au moment de notre annonce, la marque The Day Before était disponible auprès de l’USPTO (le bureau américain des brevets et des marques de commerce). Après l’annonce, le particulier susmentionné a déposé avant nous une requête pour enregistrer la marque The Day Before aux États-Unis.

Un problème de marque déposée pour The Day Before

L’éditeur singapourien MyTona ajoute :

Auparavant, nous n’étions pas au courant de l’existence de plaintes concernant la marque The Day Before. Nous ne l’avons appris que le 19 janvier 2023, après avoir reçu une plainte émanant de Sun Jae Lee et une demande pour le contacter. Maintenant, nous découvrons toutes les circonstances de l’incident et nous entendons bien tout résoudre. Nous avions prévu de publier une longue vidéo de gameplay dans le courant du mois, mais nous devons d’abord régler ce problème. Nous publierons une vidéo dès que possible, après avoir consulté nos avocats.

Fortement inspiré de The Last of Us de Naughty Dog, au point d’utiliser la même police d’écriture, et The Division d’Ubisoft, The Day Before pourrait changer de nom si un accord à l’amiable n’est pas trouvé rapidement.